¿Es una ‘aventura’ regentar una librería en tiempos de internet?

Corren tiempos difíciles para el papel y, por ende, para las librerías. Ahora, se pueden llevar varios libros en un pequeño dispositivo electrónico, también los podemos almacenar en el portátil y como no, en el teléfono móvil. Para los que aún se niegan a abandonar el papel, en varias plataformas web existe una infinita lista de propuestas literarias, de las cuales el lector puede comprar las que quiera sin abandonar la comodidad de su casa. Es evidente que los hábitos de consumo han variado y además se han visto potenciados por el estado de alarma, donde entrar en la web era lo más parecido a ir de compras, y esta costumbre parece que vino para quedarse.

Con todo ello, tomar el relevo de regentar una librería puede resultar ser una aventura. Así lo explica Fernando Morales, de librería- papelería ‘La Alameda’ de Huércal- Overa. En este caso, Fernando Morales se atrevió a tomar las riendas del negocio, fruto de un traspaso, por su situación de parado. De esta forma, desde junio de 2022, a la librería no le va nada mal.

A pesar de que parecía algo difícil al principio, “el negocio fluye bien a rasgos generales”, dice Fernando Morales. “Aunque es cierto que no solo es una librería, también ofrecemos servicio de papelería y copistería”, añade. “Si fuera solo una librería, esto no sería rentable, la mayor parte de los ingresos viene de la venta de material escolar, de oficina y de regalos para niños”, afirma.

La venta de materiales escolares es el mayor sustento de la librería- papelería ‘La Alameda’. No solo se trata de la venta de utensilios como lápices, bolígrafos, cuadernos y carpetas, sino que también de libros de texto y manuales para cualquier curso escolar y actividad formativa.

En cuanto a la venta de libros, afirma que es un negocio difícil. “Las grandes plataformas como Amazon, La Casa del Libro y otros, se comen a los pequeños negocios”, cuenta. Así también, se atreve a decir que muy pocos clientes compran un libro por placer, y en el 65 o 70% de los casos, el libro cumple la exclusiva función de ser un regalo, y es el único negocio que se puede hacer con ellos en la actualidad.

"Hay que ser un abanico de posibilidades para poder funcionar hoy en día como librería”, Fernando Morales

Otro de los servicios que ofrece la papelería ‘La Alameda’, es que se ha convertido en un ‘punto pack’, es decir, un punto de entrega y recogida de paquetes mediante el convenio con empresas de mensajería. En este caso, Fernando Morales colabora con dos. “Esto sí que tiene mucha demanda. No obstante, el beneficio que deja es bastante justito” señala.

Las papelerías, librerías y copisterías también se han visto afectadas por las subidas de los costes, y Morales confirma que “han subido mucho”. Esta situación ha llevado a que la librería- papelería haya tenido que subir sus precios también, lo que no es de su total agrado. “Yo he mantenido la filosofía del anterior propietario, no subir demasiado los precios. He intentado que sean asequibles para la clientela”, dice Fernando Morales. Que además ha dicho que, si suben demasiado los precios, los clientes pueden llegar a quejarse y se pude perder a los clientes rápidamente. El factor de los precios ha afectado también a la competitividad entre los negocios similares de Huércal- Overa, ya que en la localidad sólo hay tres que desempeñan funciones similares.

El dueño de la papelería espera que el negocio se mantenga a flote y que siga funcionando igual de bien que ahora. Y aunque el periodo de aprendizaje haya sido muy estresante para Fernando Morales, dice que espera poder terminar sus días laborales tras el mostrador de la librería- papelería ‘La Alameda’.