“El balizamiento mal hecho” frustra la faena pesquera en Cabo de Gata

Un balizamiento que dificulta a los pescadores salir a faenar y que, además, pone en riesgo a los bañistas por la colocación del carril náutico justo delante de las hamacas de un chiringuito. Esto está pasando en Cabo de Gata. “El balizamiento está mal hecho”, explica Luis Rodríguez, presidente de la asociación Pescartes y responsable de uno de los tres barcos que pescan en aguas frente al torreón de San Miguel.

Las boyas, un cordón de 870 metros y a 200 metros del mar junto a las que limitan los dos canales náuticos, instaladas por una empresa murciana tras la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Almería, están colocadas bajo plano aunque el canal náutico junto al torreón está mal ubicado y debiera estar más hacia las salinas. Años atrás, antes de proceder, se observaba la zona y se consultaba en este caso a los pescadores, para facilitar su trabajo del que viven los 365 días del año. Este año no ha sido así. Las balizas permanecen desde el pasado 15 de junio, y como nada cambie, hasta el 15 de septiembre; un sinsentido que no beneficia a nadie y que, además, pone en tela de juicio la seguridad.

Rodríguez ha puesto el caso en conocimiento de Capitanía Marítima, que hizo un informe y, según le trasladó, contactó con la Junta de Andalucía. La paciencia se acaba. Los pesqueros salen a trabajar estos días como pueden, sorteando obstáculos, a pesar de la distancia de la zona de varada. Pero ésta no es forma de proceder. Por otro lado, delante del Chiribús y sus hamacas está el canal al que con solo unos pasos pueden acceder los bañistas y, a pesar de los carteles y las normas de velocidad según deben circular los vehículos náuticos, el riesgo está; por ello, del mismo modo, el representante de los pescadores se lo ha hecho saber a la vigilancia de la playa, que se lo comunicó a su coordinador, para que esté al tanto del riesgo. Asimismo, las embarcaciones de pesca artesanal tienen que fondear a más profundidad, algo que no es lo conveniente.

Pero si difícil de entender es lo que sucede en esta playa no es más fácil de comprender que el otro carril náutico próximo, el del pueblo, sea casi inutilizable ya que está ubicado debajo del paseo marítimo, explica Rodríguez, de forma que cualquier embarcación tiene complicado el acceso a la playa desde tierra firme.

Partiendo de que el balizamiento está mal, el presidente de Pescartes considera que sólo el núcleo urbano es el que debe estar limitado por las boyas, no así el pesquero que debería mantenerse libre de balizamiento como el resto del año para facilitar el trabajo y el sustento de las familias que se dedican a pescar. Tras tener constancia de que Ayuntamiento de Almería, así como Capitanía Marítima y las delegadas territoriales de la Junta de Pesca, Aránzazu Martín, y de Desarrollo Sostenible, Raquel Espín, están al tanto, no descartan llevar acciones reivindicativas si esto no se corrige, en defensa de su trabajo y la seguridad de todos. “No vamos a esperar al 15 de septiembre, seremos prudentes unos días para que se pueda poner remedio, pero sino tomaremos medidas más contundentes”, concluye Rodríguez.