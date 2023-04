Beyond Seeds desarrolla un nuevo bioplástico vegetal para la agroindustria

Beyond Seeds viene desarrollando investigaciones de screening y caracterización de más de 50 especies vegetales durante los últimos 5 años, centrándose principalmente en la semilla. Como resultado de estas investigaciones ha desarrollado la formulación de un polímero que tiene como base la acetilación combinada de agar de algas rojas y extractos vegetales procedentes de semillas, obteniéndose como producto final un bioplástico de alto interés comercial en el sector agroindustrial.

Este producto, al que Beyond Seeds ha denominado con la marca comercial Agarene®, o de forma general Acetato de agarosa, por su similitud con el procedimiento de obtención del Acetato de celulosa, puede ser utilizado en estado líquido o sólido, en combinación con otros compuestos químicos o naturales, formando una película plástica con propiedades de gran interés industrial y agroalimentario. “Entre estas propiedades, principalmente, podrían destacarse su aplicación líquida o sólida, su resistencia mecánica, fácil manipulado y versatilidad que la hace un carrier (transportador) o matriz perfectos para una amplia gama de de tecnologías venideras que, por supuesto, enriquecerán este bioplástico”, explica el director general del Grupo Beyond Seeds, Francisco Bermudez.

Gracias a la versatilidad que presenta este nuevo biopolímero, Beyond Seeds se plantea diversos usos para el mismo. Entre ellos, destaca el agroalimentario, ya que podría representar una ventaja competitiva para las empresas que decidan usarlo, debido a que el envase provendría de una fuente natural e inagotable de recursos, además de obtenerse por una metodología de síntesis completamente verde y respetuosa con el medio ambiente. Por otro lado, se estudia su potencial uso como una matriz para la incorporación de otras capas tecnológicas complementarias desarrolladas por el propio Grupo Beyond Seeds, como son la utilización como carrier para formulados a partir de microorganismos bioestimulantes de plantas, extractos vegetales procedentes de semillas con carácter fungicida, herbicida e insecticida, o como complemento a los nanofertilizantes que viene desarrollando para su uso en agricultura, siendo esta una línea estratégica de desarrollo del grupo.

Beyond Seeds está totalmente comprometido con el desarrollo de nuevas tecnologías y materiales alternativos que sean amigables con el medio ambiente, como ha sido en este caso el desarrollo del Agarene®, un nuevo bioplástico para la agricultura con las cualidades de ser de origen biológico, biocompatible, biodegradable y compostable.

Utilizar bioplásticos en la agricultura tiene muchos beneficios como, por ejemplo, minimizar la huella de carbono que se está generando con el uso de plásticos fósiles de cobertura de suelo de cultivos agrícolas que no son reciclables. En palabras del responsable de Marketing y Desarrollo de Producto de Beyond Seeds, Alfredo Sánchez-Gimeno, “la simple sustitución de los mismos por bioplásticos biodegradables que tengan la cualidad de degradarse e incorporarse como compost al terreno de forma rápida y natural, convirtiéndose en fertilizantes orgánicos que no representan un impacto dañino sobre el entorno ambiental, supone una muy importante innovación para la sostenibilidad del sector”.