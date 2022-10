Biosabor: el tomate es la gran estrella

Cherry, rama o pera. El tomate es la gran estrella de Biosabor, empresa que ha continuado con su crecimiento en el último año, aumentando número de hectáreas y facturación.

–- ¿Qué balance hace del último año?

-Ha sido un año un poco atípico. La subida de costes ha sido en muchos casos, sobre todo en materiales para el empaquetado ha sido brutal. Han sido unos incrementos importantes que en una parte de la campaña de invierno conseguimos repercutirlo e incluso dentro de ese caos de precios, conseguimos que la liquidación al agricultor hasta sea mejor que la media de las últimas campañas. El problema de todo esto es que el PVP que ha llegado al consumidor ha sido muy alto y creo que lo que va a ocurrir, si sigue esta tendencia, es que se va a limitar el volumen de venta. La gente va a ampezar a mirar bien la compra y eso provocará un exceso en la oferta, si baja el consumo, que va a repercutir negativamente en la campaña.

- A nivel de datos de Biosabor en este año, ¿qué nos puede decir? -Nosotros hemos defendido en torno a un 8%-10% en volumen de kilos y en facturación ha sido incluso superior al año anterior, hemos crecido un 4% o 5% con respecto al año anterior. Hay dos partes muy diferenciadas. En la primera parte de la campaña las medias han sido normales y en los meses de invierno ha sido muy buena de liquidaciones y precios al agricultor. Los resultados en las cooperativas son normales. En la empresa los números son estables pero para el agricultor, en determinados productos y en determinadas épocas de la campaña han sido bastante buenos.- ¿Cuáles son las estrellas de Biosabor?-Nuestro volumen principal es de tomate rama, con 14 o 15 mil toneladas, bio todo, y es nuestro producto estrella en volumen. En facturación, venta y en imagen el cherry pera es el buque insignia, nos hizo crecer muchísimo, con 6 mil toneladas con liquidaciones muy altas para los agricultores, con un programa a doce meses que tiene una rentabilidad muy alta; los cherry rama también, con unos programas bastantes atractivos; y lógicamente el proyecto Adora, que estamos tratando de potenciar. Es conocida por todos la disolución de Verdita y hemos seguido adelante e incluso reforzado la superficie para la próxima campaña, tratando de que ese proyecto al que tanto esfuerzo hemos puesto, al menos los consumidores puedan seguir disfrutando de ese magnífico tomate.- ¿Cuántas hectáreas de cultivo tienen?-Estamos produciendo en 350 hectáreas. Tenemos un crecimiento de un 10% para la próxima campaña. Hay productos nuevos que necesitan una mayor superficie y hemos tenido que sumar algún productor más y alquilar alguna finca. Estamos principalmente en la zona del Levante Almeriense, en Níjar. -De cara a la nueva campaña, ¿cómo se presenta?-Desde mi punto de vista, porque hay buenas expectativas porque parece ser que Países Bajos no va a plantar las producciones de invierno, ya no es que el precio del gas esté caro, sino que como hay escasez prevalece el consumo para las personas, y eso a nosotros nos beneficia bastante. Está por concretar, porque la situación global es bastante imprevisible. Pero las expectativas no son malas. Hay una cosa que ocurrió el año pasado que los clientes no quieren que vuelva a pasar porque si se reduce el consumo es un gran problema para todos. Si los costes siguen subiendo, eso repercute al precio final, llega a la tienda con un PVP alto y el producto se retrae, si se vende menos sobra producto, con lo cual los precios caen rápidamente.