Los cítricos ecológicos despuntan en Almería, que tiene el 20% de la superficie andaluza

El 20% de la superficie de cítricos ecológicos que hay en Andalucía pertenece a Almería, según los datos que ha facilitado esta semana el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía respecto a la campaña 2022-23, quien ha trazado un análisis sobre cómo se ha comportado la situación en los últimos años en las provincias de la región. La almeriense es, por detrás de Málaga y Sevilla, la tercera que más tiene en la comunidad.

Donde mejor se comporta la provincia es en el mandarino ecológico, cultivando uno de cada cinco que se venden a nivel andaluz. Almería es la segunda, solo por detrás de Huelva, donde se concentra el 48% del mercado, en producción. La 'huerta de Europa' no tiene apenas competidor: en Córdoba, Granada y Jaén apenas hay, mientras que en provincias como Málaga no se consigue 'sorpassar' los datos almerienses.

Menor es el número de cultivos que pertenecen al naranjo ecológico, un 14%. Almería es una de las provincias en las que mejor se comporta este cultivo dentro de una región, Andalucía, que acapara el 75% del mercado. En el entorno más próximo no hay competencia, pues Jaén no tiene cultivo y Granada acapara apenas un 0,4% de la superficie total. Quien lidera es, y a gran distancia, Sevilla, donde se producen cuatro de cada diez naranjas ecológicas que el sector primario andaluz saca a la venta.

En el bolsillo, vender ecológico o no se nota. En el caso de las mandarinas, la que es eco se vende treinta céntimos más cara que la que no (1,42 vs 1,10 euros), aunque la diferencia se ha ido achicando en las últimas campañas. Por la que más se paga, a 1,56€/kg, es la clementina temprana, a veinte céntimos más que en la 2021-22. En cuanto al precio de la naranja, el de la ecológica y el de la no ecológica están prácticamente equiparados, siendo la primera categoría por la que más se paga (0,88 vs 0,81 euros por kilo), con una diferencia que se ha reducido a la mínima expresión en la última campaña. Por la que más se paga, 1,03€/kg es la salustiana

Son datos estos que hacen un balance de lo que ocurriera en la campaña 2022-23. Para tener una perspectiva clara de cómo se está comportando esta campaña habrá que esperar aún. Pese a que la ecológica es la que más dinero da en origen, la no ecológica sigue siendo la que más superficie tiene