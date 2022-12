¿Conoces el nuevo restaurante de cocina fusión en Almería?

Ginés Peregrín es el chef cuyo nombre lleva el nuevo restaurante que ha abierto en la calle Méndez de la capital. Ginés cuenta que ha vivido de forma muy intensa a lo largo de estos últimos años. Empezó a interesarse por la cocina desde una temprana edad, durante la cual pasaba mucho tiempo cocinando con su abuela. Tan inmediato fue su interés por las sartenes que a los seis años hizo sus primeros huevos fritos, por los que se llevó una buena bronca, recuerda entre risas. Durante su época como estudiante, dice que se sintió un poco incomprendido, además, era un “mal estudiante”. No comprendía como el correcto análisis sintáctico podría determinar el éxito que iba a tener en su vida. Ahora entiende que la educación no les da a todos los jóvenes el enfoque que necesitan, “si se nos da el enfoque correcto, todos podemos explotar nuestra magia. Mis profesores me decían que no iba a llegar a nada, y ahora cuando les cuento que he abierto mi propio local, se sorprenden”, cuenta con ojos brillantes. Además, confiesa que durante la vida estudiantil la dislexia fue un problema, “pero este problema sorprendentemente desaparece a la hora de cocinar, y no solo ese, sino todos los problemas” dice con alegría.

Aunque natural de La Zubia, en Granada considera Almería como su ciudad adoptiva. Su padre fue destinado al Conservatorio de Música como profesor y desde entonces empezó a pasar mucho más tiempo en la ciudad donde empezó a entablar amistades. De hecho, tras haber terminado su formación en la Escuela de Cocina de Salobreña, Ginés empezó a dar sus primeros pasos como profesional en el restaurante almeriense San Francisco 26 acompañado del cocinero Sergi Rivas.

Poco después de iniciar su vida laboral, llegó lo que el chef califica como su gran oportunidad. A su vida llegó el proyecto ‘Pacharán’. Se trataba de la búsqueda de una Estrella Michelín en un restaurante español en Holanda. Así pues, pasó varios años fuera de España, acompañado de Sergi Rivas en búsqueda del anhelado premio de cualquier cocinero que por desgracia no lograron conseguir. Sin embargo, la estancia fuera del país le permitió conocer técnicas y cocinas nuevas, por lo que Ginés continuó formándose y ampliando su experiencia profesional.

A pesar de que a Ginés le encante viajar, tanto que considera que debería ser obligatorio para todo el mundo, empezó a añorar la tierra que le enseñó a cocinar. Decidió entonces volver a Almería y abrir su propio restaurante e introducir la cocina fusión en el abanico gastronómico de la capital. Este tipo de cocina fusiona las bases de una cocina con los matices culinarios de otra distinta. Por ejemplo, el ceviche es un plato peruano, pero se puede cocinar con productos y toques típicos de la cocina mediterránea, la favorita de Ginés, creando así una combinación de sabores completamente diferente. Esta forma de cocinar permite explotar al cocinero toda su creatividad, lo cual para Peregrín es necesario. Además, siempre se ha sentido atraído por el producto que ofrece la provincia refiriéndose tanto a las hortalizas como a los productos provenientes de la pesca. Considera que “Almería es una provincia gastronómicamente escondida, con todos los productos de calidad que posee”.

Cuando se le pregunta qué es lo que le inspira, Ginés dice que la música es su gran amiga. “He crecido en una familia de artistas, mi padre es músico y yo he absorbido algo de eso” comenta Peregrín después de haber dicho que dependiendo de qué música escuche, así empieza a imaginarse los sabores que quiere para su próxima creación. Por otro lado, confiesa que desde que un plato toma forma hasta darlo por terminado definitivamente, puede pasar mucho tiempo. Aunque no se pueda cocinar al gusto de todos, “son muchas opiniones las que se tienen en cuenta, y hay que rotar mucho un plato, arreglando y desarreglando, encontrando el punto perfecto”, dice Ginés que para dar salida a una creación se rodea de personas que él califica que son ‘de buen comer’. También se fía de su propio instinto, que basa en la premisa de que él cocina como le gustaría que le cocinaran para él. No obstante, Ginés Peregrín deja ver que su mayor inspiración es la cocina mediterránea, la cocina de su casa, la que le preparaba su abuela, y es el punto de partida para crear sus platos, “Cuando alguien me dice que lo que yo he preparado le recuerda a algo que le había preparado algún día su abuela o su madre, sé que voy por el buen camino”.