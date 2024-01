Los platos tradicionales alpujarreños llegan a la capital como producto de quinta gama

En medio de un panorama económico desafiante, la inflación de precios en los consumibles principalmente durante 2023, se ha convertido en un tema bastante preocupante.

Los precios de los productos básicos y los bienes de consumo han experimentado un aumento notable en los últimos años, lo que ha impactado significativamente en el presupuesto de las familias destinado a la alimentación y ha supuesto cambios considerables en los hábitos de compra y consumo. Esta situación, ha abierto las puertas a una tendencia emergente: el auge del consumo de comidas de quinta gama.

Estas comidas, que incluyen platos listos para calentar y consumir, han ganado popularidad debido a su conveniencia, tiempo de preparación reducido y accesibilidad económica.

Empresas como “Del restaurante a tu mesa”, apuestan por este tipo de gastronomía intentando dar respuesta a las muchas necesidades del día a día relacionadas con la alimentación. La intención de este negocio, que nace en el seno de un restaurante ubicado en el municipio de Canjáyar, es trasladar la comida tradicional de la alpujarra a la mesa de cualquier almeriense con el objetivo de hacer la vida más fácil en el ámbito de la alimentación, ahorrando tiempo y dinero.

Amparo y Antonio, hace ya unos años y tras una vida dedicados a la hostelería, decidieron dar un giro a su negocio y llevar la comida tradicional alpujarreña de su restaurante a las mesas de todos los almerienses.

Amparo es la encargada de elaborar toda la comida que diariamente llega hasta su recién estrenada tienda ubicada en el Barrio de San Luis de la capital. “A veces tiene cocinando hasta nueve ollas a la vez. Toda la familia le echamos una mano, pelando patatas, picando verdura o cualquier cosa que necesite, pero la que elabora todos los platos es ella” declara con admiración su marido, Antonio Carretero.

Una vez terminada la comida, es envasada en un recipiente resistente al calor, ya que se somete a un proceso de pasteurización que consiste en elevar la temperatura a más de 90 ºC para eliminar todas las posibles bacterias que pueda tener la comida de cara a su conservación de manera segura.

“Hacemos un producto que se puede conservar hasta 15 días refrigerado, sin necesidad de congelarlo, gracias al proceso. Nuestra comida no tiene conservantes ni aditivos, es un plato con el sabor de toda la vida, saludable, y que está a tu disposición en el momento que necesites”, afirma Antonio.

Hace apenas tres meses de la inauguración de la nueva tienda, y cada vez son más los clientes que se decantan por esta oferta gastronómica. “La mayoría de personas se acercan a nuestro producto porque con el aumento de los precios les sale mucho más rentable un plato preparado que hacer una comida para una sola persona.” destaca Eli, encargada de la tienda.

“Tenemos una oferta gastronómica muy variada, porque hay muchísimos platos. Los clientes por lo general compran 'la semanada', porque es una forma de tener planificada la comida de toda la semana sin preocuparte del tiempo que tienes que invertir en hacer la compra y preparar la comida. Cada vez tenemos menos tiempo libre, y lo último que queremos es invertirlo en la cocina, de esta mañera tienes mucha variedad de platos listos para comer y en un espacio muy reducido”, según Eli.

El único “inconveniente” es que las personas todavía desconfían del sabor y la calidad del producto al verlo ya envasado, según explica Antonio. “Por eso, se ha diseñado también un menú equilibrado en caliente, que se cocina a diario y se traslada a la capital, con el objetivo de que quienes quieran puedan probar el producto, y cuando se enamoren, den una oportunidad a este tipo de comida envasada”.

En definitiva, estamos ante una nueva forma de alimentación que cada vez está más afianzada. “Este negocio no para de crecer, y cada vez nos es más difícil dar respuesta a la gran demanda, pues nuestra cocina no sabe hacerla todo el mundo. Hay muchos cocineros que no saben qué son unos gurullos o un cocido de hinojos. Las grandes cocineras de estos platos son personas mayores, y nos es muy difícil encontrar a alguien con esa mano en la cocina”. destaca Antonio Carretero.