La cooperativa almeriense CASI da hoy el primer paso con vistas a su futuro

La cooperativa más importante de la capital, CASI, no atraviesa su mejor momento desde que hace un año terminara de estallar la división que existe en el seno de su consejo rector, en el cual se puede decir que hay dos bandos totalmente contrapuestos con representación de seis rectores y cinco, grupo este en el que está el actual presidente, Miguel Vargas.

Mientras que hay socios partidarios de uno y otro grupo, sí que es cierto que también los hay que simplemente quieren que la firma sea reflotada y vuelva a la solidez de antaño, para lo que piden asamblea general electoral para que sean ellos quienes decidan el futuro. Se encuentran en total oposición a la fractura en la que se encuentra actualmente el consejo rector y quieren “escuchar y ser escuchados”, tal y como recalcaron el pasado mes de febrero en una movilización en CASI Partidores a bordo de sus vehículos.Este sábado, a partir de las 16:30 horas de la tarde tendrá lugar la primera gran cita después de un año de parón por motivos sanitarios con la primera asamblea general ordinaria de la cooperativa en Partidores que tiene, como se dice en la jerga popular, “mucha tela que cortar”.

El actual presidente, Miguel Vargas, puede ser reelegido al no ser una norma retroactiva

Dentro de los once puntos hoy a debate y sometidos a votación por la masa social de CASI hay dos que especialmente van a hacer de sondeo para determinar en qué punto se encuentran los socios, como son las elecciones al Comité Técnico, órgano de apoyo para el consejo rector; y una norma a implantar que sería inédita, como es la aprobación o no del nuevo artículo 47, apartado 2, letra ‘B’; que reza: “No podrá optar al cardo de presidente de la cooperativa el socio/a que haya sido elegido en dos mandatos, aunque estos no sean consecutivos”.

Cabe destacar que, el actual presidente, Miguel Vargas, tendría acceso y posibilidad de reelección, puesto que esta norma no tendría carácter retroactivo de aprobarse y entraría en vigor este año.Otros puntos del día abordan la aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 18/19 y 19/20 y la lectura de los informes de la auditoría realizada por la empresa Deloitte, así como el nombramiento de los auditores de los próximos ejercicios.