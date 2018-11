Grupo Cosentino mejora los estándares en la industria de la piedra natural.

Grupo Cosentino, multinacional española líder global en la producción y distribución de superficies innovadoras para el mundo de la arquitectura y el diseño, se complace en anunciar que en 2018 el parque industrial de Cosentino Latina, ubicado en Vitória (Brasil), ha estado trabajando con The Forest Trust (TFT) para garantizar que sus operaciones están en línea con el Nivel 1 de las pautas de TFT para los sitios de extracción. TFT es una organización sin ánimo de lucro que apoya a empresas del sector privado a transformar sus cadenas de suministro en beneficio de las personas y la naturaleza.

Para Grupo Cosentino es prioritario garantizar que las materias primas utilizadas en la fabricación de sus productos se extraen siguiendo los máximos estándares de calidad y respetando los derechos humanos y el medio ambiente. Bajo esta premisa, Cosentino inició en el año 2016 el proyecto “Natural Stone Commitment by Cosentino”, que impulsa la extracción y fabricación de piedra natural de manera respetuosa con el entorno y mejora la vida de las personas que trabajan en las canteras y en las fábricas de piedra natural. Desde ese mismo momento, Grupo Cosentino, junto con TFT, ha visitado la unidad de procesamiento de Cosentino de Latina Vitória (Brasil), algunas de las mayores canteras con las que trabaja Cosentino en Brasil y la planta de procesamiento de Rainbow Stone (India) para asegurar que se cumplen los objetivos del programa “Natural Stone Commitment by Cosentino”.

La finalidad principal del proyecto “Natural Stone Commitment by Cosentino” es trabajar con la cadena de suministro de la compañía para alentar a que se respeten y se mejoren las normativas en cuanto a derechos humanos y laborales. Esto incluye:

… no se realiza trabajo infantil.

… no se realiza trabajo forzoso o en servidumbre.

… las prácticas de contratación incluyen criterios éticos.

… se protege la salud y seguridad de los trabajadores.

… todos los trabajadores tienen un contrato laboral.

… los salarios respetan la normativa nacional y el mínimo interprofesional.

… las horas trabajadas no son excesivas y se ajustan a la legalidad.

… se respeta la diversidad de la plantilla.

… tolerancia 0 al acoso y al abuso.

… todos los trabajadores tienen acceso al recurso judicial.

… si existiera alojamiento, este es seguro e higiénico.

… se respeta la libertad de asociación y negociación colectiva.

Gracias al proyecto “Natural Stone Commitment by Cosentino”, el parque industrial de Cosentino en Brasil, Cosentino Latina Vitória ha demostrado en 2018 que sus propias operaciones cumplen con el Nivel 1 de las directrices de TFT para sitios de extracción. Cosentino Latina Vitória es la fábrica especializada donde nace Sensa by Cosentino®, la exclusiva gama de granitos y cuarcitas con especial protección anti-manchas. Con unas instalaciones de más de 65.000m2, donde se albergan la más moderna tecnología, equipamiento y procesos medioambientales para el sector de la piedra natural, Cosentino Latina Vitória tiene una capacidad de producción diaria de más de 2.500 m2 de tablas de Sensa by Cosentino® y, actualmente, es el primer exportador de todo Brasil en piedra natural.

En 2018, y con al apoyo de Grupo Cosentino, el proveedor de piedra natural de la India, Rainbow Stone Ltd., también ha demostrado que sus propias operaciones están alineadas con el Nivel 1 de TFT para los lugares de extracción. El mes pasado, Siva Reddy y Tomas Alonso, CEO y director comercial, respectivamente, de Rainbow Stone Ltd., visitaron la central de Cosentino en Cantoria, Almería. Allí mismo fueron recibidos por Santiago Alfonso, vicepresidente de comunicación y marketing; Valentín Tijeras, vicepresidente de innovación y producto; José Simón, director de compras de piedra natural; y Manuela Marín, product manager de Sensa by Cosentino®.

Sobre Grupo Cosentino

Grupo Cosentino es una compañía global, española y de propiedad familiar, que produce y distribuye superficies innovadoras de alto valor para el mundo de la arquitectura y el diseño. Como empresa líder, imagina y anticipa junto con sus clientes y socios, soluciones que proporcionan diseño, valor e inspiran la vida de las personas. Este objetivo es posible gracias a marcas pioneras y líderes en sus respectivos segmentos tales como Silestone®, Dekton® o Sensa by Cosentino®, superficies innovadoras que permiten crear ambientes y diseños únicos para el hogar y los espacios públicos.

El grupo basa su desarrollo en la expansión internacional, un innovador programa de investigación y desarrollo, el respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad, y su compromiso corporativo permanente con la sociedad y las comunidades locales donde está presente, la formación, la igualdad, la seguridad y la salud laboral.

Grupo Cosentino comercializa sus productos en más de 110 países desde su sede central en Almería (España). En la actualidad, la multinacional cuenta con presencia comercial en 40 países, y posee instalaciones propias comerciales y de distribución en 29 de ellos. Cosentino tiene 8 fábricas de producción (7 en Almería (España) y 1 en Brasil), 1 Centro Logístico inteligente en España, y más de 120 instalaciones comerciales y de distribución repartidas por todo el mundo. Más del 90% de la facturación de Grupo Cosentino se genera en los mercados internacionales. www.cosentino.com/es