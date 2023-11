Nueva línea de cosmética natural elaborada en Almería con ingredientes 100% sostenibles

La cosmética natural en los últimos años ha experimentado un gran crecimiento, debido a la creciente preocupación de los consumidores por su salud y por el medio ambiente. Cada vez son más las personas que optan por utilizar productos que sean respetuosos con su piel y con el planeta.

David Fernández es un perfumista o “ingeniero de aromas” almeriense que en 2019 impulsó una innovadora empresa de fragancias basadas en la sostenibilidad y los valores ECO: Aromas de Andalucía.

Este carácter sostenible ligado a su afán de crecimiento e innovación le han llevado a desarrollar un línea de cosmética novedosa que está elaborada en Almería con ingredientes puros y aceites esenciales ecológicos de origen 100% natural.

Es una auténtica sorpresa consultar la etiqueta de estos productos y darse cuenta de que puedes conocer la mayoría de ellos, ya que se tratan de componentes naturales tales como la baba de caracol, el aceite de argán o la cera de abeja. También podemos observar que carecen de alcohol en su composición.

De lo que trata este proyecto es de conseguir una selección de productos que a pesar de estar elaborados con componentes naturales huelan increíblemente bien. Para ello, David aprovecha el campo de la perfumería y trata de seleccionar los olores de las materias primas que serán utilizadas e incluida en sus productos. “A mí me llega un aceite natural de naranja, lo huelo , y decido si me gusta o no, en qué podemos utilizarlo y si vamos a incorporarlo en alguno de los productos”.

El objetivo es que el cliente se fidelice gracias a que reconozca los valores de la marca. “En un estudio de mercado observé que la gente compraba productos que dejaban de oler rápidamente y que en poco tiempo no recordaban dónde lo habían adquirido, por eso quiero hacer un producto de calidad gracias a sus valores de manera que el cliente recuerde siempre a Aromas de Andalucía”, declara Fernández.

Este proyecto dedicado al cuidado corporal se ha tardado en desarrollar alrededor de un año y justo acaba de lanzarse a la venta. El pack consiste en un sérum facial, crema de manos, crema corporal y un bálsamo labial, pero se encuentran en continuo desarrollo para que cada vez haya más productos de esta índole.

La intención es la de conseguir una rutina de ‘skin care’ completa que contará próximamente con un contorno de ojos y un exfoliante entre otros básicos del cuidado facial.

“Seguimos trabajando para ampliar el número de productos, pero el estar elaborados con materias 100% naturales hacen que suponga un tiempo superior ya que lo hacemos con mucho mimo y que los procesos de elaboración y testeo son más complejos”, según ha afirmado el perfumista.

Además Aromas de Andalucía realiza sus procesos de producción de manera respetuosa con el medio ambiente, como por ejemplo, eliminando el testeo de productos en animales haciendo una gama de productos “petfriendly”.

Se trata de una línea cosmética dirigida principalmente a personas de mediana edad, pues el cuidado de la piel se ha convertido en una moda extendida cada vez en edades más tempranas, siendo precisamente los jóvenes quienes más se preocupan por el cuidado de sí mismos y en contribuir a la conservación del medio ambiente mediante el uso de productos sostenibles.

Según el equipo “La utilización de productos naturales están de moda porque se valora no únicamente lo que aporta a la piel si no que también el contacto que tiene con el medio ambiente”.

Y es que lo que se comercializa bajo el nombre de esta marca es sostenible en todos los sentidos, desde su composición hasta el packaging, que es elaborado por ellos mismos con material reciclado.

La empresa cuenta además con numerosas fragancias naturales enfocadas mayormente a la ambientación del hogar, y fue en su inicio el proyecto principal de David, intentar llevar al hogar de todos los olores naturales con los que se sentía representado. Uno de sus productos estrella es la colección de difusores de mikado así como las velas aromáticas de cera natural de abeja.

Debido a su valor de sostenibilidad, estos productos son comercializados desde Almería y únicamente de manera online a través de su página web, “estamos en Almería, donde podemos tocar el mar, morder la fruta fresca y vivir serenos. Somos de aquí y aquí fabricamos, embalamos y distribuimos a toda España y al mundo entero”.