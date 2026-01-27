La demanda sube y la oferta baja: así 'compiten' las familias de Almería por alquilar una vivienda

La competencia para acceder a una vivienda en alquiler no es cuestión baladí en el conjunto del país y Almería no es ajena a esta realidad. Según un estudio publicado por el portal inmobiliario Idealista, los anuncios de inmuebles en este régimen recibieron en el cuarto trimestre del pasado año una media de 34 contactos antes de darse de baja, lo que supone un 14 % más que en el mismo periodo del ejercicio 2024, cuando de estos guarismos se deducía que cada anuncio recibía 30 interesados.

En el caso de la provincia de Almería, el número medio de contactos por vivienda en alquiler pasó de 17 en el cuarto trimestre de 2024 a 19 en el mismo periodo de 2025, lo que comporta un incremento del 10 % interanual. La evolución es algo más moderada en la capital almeriense, donde la competencia creció de 18 a 19 contactos por anuncio, un 4% más en doce meses.

Estos datos sitúan tanto a la provincia como a la capital de Almería por debajo de la media nacional, pero confirman una tendencia clara: cada vez más familias compiten por una oferta que no crece al mismo ritmo. Un fenómeno que, según idealista, se está generalizando en la mayoría de capitales españolas.

El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, advierte de que esta presión es especialmente intensa en los mercados donde se han aplicado topes al precio del alquiler. “Estas medidas consiguen frenar la subida de precios a costa de eliminar gran parte de la oferta, lo que provoca que para sus vecinos cada vez sea más difícil acceder a una vivienda”, señala. A su juicio, las administraciones siguen poniendo el foco en los propietarios en lugar de impulsar políticas que incrementen la oferta disponible.

A nivel nacional, el aumento de la competencia ha sido especialmente notable en grandes ciudades como Barcelona y Málaga, donde el número de interesados por anuncio ha crecido un 20%, seguidas de Bilbao (17%), Palma (15%) y Alicante (12%). Barcelona continúa siendo uno de los mercados más tensionados, con 65 familias compitiendo por cada vivienda, solo superada por capitales como Vitoria, que alcanza los 111 contactos por anuncio.

En el extremo contrario se sitúan ciudades con una presión mucho menor, como Cáceres, Salamanca o Badajoz, con entre 7 y 10 contactos por vivienda.

Álava lidera el podio nacional

En el análisis por provincias, Álava lidera el ranking nacional de competencia, con 106 familias por anuncio, mientras que Almería se mantiene en una franja intermedia-baja, aunque con una evolución al alza que refleja el progresivo estrechamiento entre oferta y demanda.

Los datos, elaborados por idealista/data a partir de su base de datos y otras fuentes públicas y privadas, confirman que el acceso al alquiler sigue complicándose en España. En Almería, aunque la presión aún es contenida frente a otros territorios, el aumento sostenido de la demanda apunta a un escenario cada vez más competitivo si no se amplía el parque de viviendas en alquiler.