El presidente de la Confederación Hidrográfica del Sur (CHS), Mario Urrea, analiza la situación hídrica de la provincia de Almería, además de otros aspectos relacionados y de especial relevancia a corto y medio plazo.

–Un año más, se celebra el Día Mundial del Agua, una fecha muy importante para recordar la relevancia de este líquido esencial, más en una demarcación como la que representa. ¿Cuál es el estado de salud del que goza este bien en la zona?

–Efectivamente el agua es un recurso natural escaso y es fundamental que todos los concienciemos de la necesidad de cuidar y preservar el mismo. Es conocida la escasez de recursos que se constata en la actual planificación hidrológica, que también tiene un reflejo en la zona de Almería, lo que ha obligado a contar con aguas de todos los orígenes posibles a fin de mantener un sector productivo de la importancia socioeconómica de la industria agroalimentaria. En cuanto a la calidad, hay que avanzar en la depuración de las aguas que eviten vertidos indeseados en el dominio público hidráulico.

–¿En qué punto se encuentra el Plan Hidrológico 2021-2027 de la Demarcación del Segura?

–El proyecto del nuevo Plan estará próximamente en información pública, para que todos los ciudadanos de la cuenca puedan conocerlo y realizar las aportaciones que consideren adecuadas para mejorar el mismo. Nuestra cuenca es deficitaria y el Plan recoge ese déficit, también como debemos atender a los ecosistemas naturales, como usar los recursos y evitar la sobreexplotación de acuíferos, etc. Un conjunto de intereses, a veces contrapuestos, que dadas las características naturales dificultan el encontrar el necesario equilibrio.

"La desalación, por encima de los trasvases, es la que permite planificar adecuadamente las producciones agrarias"

–Uno de los principales problemas de la provincia de Almería es la escasez de recursos hídricos, en una tierra donde la agricultura es fundamental. ¿Cuál debe ser la línea?

–Sí, pero los agricultores de la cuenca en la provincia de Almería son muy emprendedores y saben adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías y a los retos que supone la búsqueda de nuevos productos que hagan rentable los elevados costes de producción. Las administraciones públicas deben proporcionar recursos suficientes a los agricultores para que estos puedan continuar con su actividad, de manera compatible con los objetivos medioambientales recogidos en la planificación hidrológica. Esto se debe además de unir con el esfuerzo que hacen los agricultores a nivel colectivo en busca de soluciones a sus necesidades.

–Hablando de escasez de recursos, existe una zona especialmente dañada, como es la comarca de Los Vélez y su acuífero de Sierra de María. ¿Cómo se puede revertir su situación?

–En esa comarca, existe un acuífero compartido, estamos trabajando con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Subdelegación del Gobierno, Ayuntamientos, y asociaciones y organizaciones ambientalistas para solucionar este problema, que garantice ante todo primero el agua de abastecimiento a los ciudadanos de la comarca. En el nuevo ciclo de planificación se va a tratar con especial atención los acuíferos compartidos para encontrar soluciones únicas e integradas entre los distintos organismos de cuenca implicados.

"Ante situaciones como la DANA, no hay soluciones definitivas, solo actuaciones que reduzcan de manera muy importante los daños"

–¿Qué importancia van a cobrar los trasvases y las aguas depuradas en la demarcación?

–Los trasvases son fundamentales aquí. En la provincia de Almería se disponen de recursos del Trasvase Tajo-Segura y del Negratín-Almanzora. Estos, aunque ayudan, no permiten garantizar una demanda, lo que si hace la desalación, que ayuda a poder planificar adecuadamente las producciones agrarias. Las aguas desaladas presentan el inconveniente del precio de producción, extremo que no es competencia del organismo de cuenca que dirijo, y que deben negociar los usuarios con los productores. En cualquier caso entendemos que la potenciación de la utilización de energías renovables, en particular la fotovoltaica, solo puede suponer una minoración de las tarifas.

–Otro de los problemas en el que trabajan para solventar son las inundaciones, asunto donde recientemente habéis ejecutado infraestructuras importantes ¿Está Almería preparada para tormentas como la DANA de 2019?

–Cómo Usted conoce la pasada DANA volvió a causar estragos en dos municipios, Pulpí y Cuevas del Almanzora, además de daños de menor cuantía en Chirivel y los Vélez. Todas las actuaciones que se programaron se han ejecutado, por lo que actualmente estaríamos en mejores condiciones de poder afrontar otro episodio, aunque reconociendo de la dificultad de gestionar episodios de esa intensidad y duración. Actualmente creemos que con lo realizado los cauces de la provincia de Almería están en mejores condiciones que antes de la pasada DANA para afrontar otro episodio similar. Además, se realizarán nuevas actuaciones que ayuden a minimizar los daños, en concreto en la rambla de los Charcones en Pulpí, revindicada durante largo tiempo, y en Cuevas del Almanzora. Ante situaciones extremas, como las que por desgracia vivimos, no caben soluciones definitivas, solo actuaciones que reduzcan considerablemente los daños.

"Esperamos que pronto pueda aumentar la plantilla de la oficina de Pulpí con la incorporación de algún nuevo funcionario"

–Un hito para la Confederación en la provincia ha sido la apertura de su primera oficina en Pulpí. ¿Cómo está funcionando la oficina desde su puesta en marcha?

–La oficina territorial de la CHS en la provincia de Almería ubicada en el municipio de Pulpí, ha sido la primera que se ha instalado fuera de la sede central, actualmente ya funcionan además la de Orihuela en la provincia de Alicante y la de Hellín en la de Albacete. La oficina es atendida por la Guardería Fluvial, donde responden a las cuestiones planteadas por los usuarios, esperamos que en los próximos meses pueda aumentar su plantilla con la incorporación de algún funcionario que realizará labores administrativas. Los ciudadanos agradecen la cercanía de la CHS, la posibilidad de no tener que desplazar a Murcia para ver cómo va la tramitación de su expediente, o para que les resuelvan cuestiones o dudas que les puedan surgir.