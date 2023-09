El desafío logístico de cargar en el Puerto de Almería 80.000 toneladas de yeso rumbo a Canadá

Protocolo para evitar la nube de polvo

Uno de los principales problemas de la exportación del mineral siempre ha sido la contaminación que produce el polvo. Aunque el que genera el yeso nada tiene que ver con el de sílice (el que genera silicosis), el Puerto de Almería cuenta con un riguroso protocolo de actuación, que evita que la ciudad se vea contaminada por el transporte y carga de diferentes minerales. “Hay que reconocerle a Trini Cabeo que estuvo muy preocupada por este tema y que marcó una pauta de protocolos. Es importante que haya pantallas, que atrapan el polvo y hace que no se vea. Además, hemos hecho un esfuerzo para la concienciación del trabajador para que no se salten los protocolos. Hasta la velocidad del conductor es la adecuada para que no levante más polvo del necesario o que no se metan por la ciudad. La Autoridad Portuaria ya instaló hace una serie de años unos medidores que captan las partículas en la berja del Puerto. En los últimos cuatro años no ha habido ni una sola superación por nuestra parte. Ha habido superaciones en días que no teníamos barco, que respondía a la calima, la polución...”, explicaba Eduardo López. Además de regar el mineral para que coja humedad, tener unas pantallas protectoras y lavar los camiones cuando descargan, el protocolo es muy claro en lo que al viento se refiere: “A partir de los 30 km/h. no se carga. Los policías portuarios controlan con anemómetros y nos avisan, además de que controlan la cantidad de polvo que hay en el ambiente”, insiste López.