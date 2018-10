Los desahucios por el impago del alquiler suben un 68% en cinco años

Si en su momento se habló de la burbuja inmobiliaria en cuanto a la constricucción y compraventa de viviendas, cada vez más, la ciudadanía escucha hablar del 'boom' del alquiler.

Los precios del alquiler de vivienda siguen subiendo. Así por ejemplo, el portal inmobiliario Idealista.es, de acuerdo a los inmuebles que tiene en cartera en su base de datos, en el segundo trimestre del año señala un incremento del coste del 3,6% y un 8,6% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior en la provincia almeriense, situándose el precio medio del metro cuadrado en 5,9 euros en junio, respecto a la capital, el precio asciende a 6,2 euros el metro cuadrado, un -0,2% en comparación con marzo si bien un 9,6% más que en junio de 2017.

En el primer semestre se han practicado 122 lanzamientos en la provincia almeriense

Aunque la situación almeriense, concretamente la de la capital, no es comparable a lo que sucede en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, donde barrios tradionales se están convirtiendo en lugares de paso para turistas, sí su condición costera, está haciendo que muchos propietarios se decanten por el alquiler 'vacacional', sobre todo en determinadas zonas, que por arrendar la vivienda por un largo periodo; esto redunda en la subida de precios, que muchos inquilinos a los que se le cumple el contrato no pueden hacer frente. Esto, y la elevada morosidad derivada de otros motivos como la falta de estabilidad laboral, etc. están llevando a que aumenten los desahucios en viviendas de alquiler. Así, de acuerdo a los últimos datos difundidos por el Consejo General del Poder Judicial y correspondientes al segundo trimestre del año, en la provincia se han practicado 122 lanzamientos como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos registrados en el Juzgado de Primera Instancia, 220 en lo que va de año. Atendiendo a los ejercicios cerratos, el CGPJ publica que en 2017 fueron 492 los lanzamientos de este tipo practicados, es decir, un 67,9% más que en 2013 cuando los desahucios por impago de alquiler fueron 2013. En este lustro, no han dejado de subir salvo en 2016 (364) cuando bajaron respecto a 2015 (402). A pesar de ello, y al contrario de lo que sucede en otras provincias españolas donde las diferencias se acortan, en Almería las cifras aún está lejos de los desahucios por no pagar la hipoteca, que ascendieron a 935 en el último ejercicio, un 78,4% más que en 2013.

Roquetas de Mar, con 177 fue el año pasado el partido judicial que más desahucios por impago de alquiler acumuló, seguida del de Almería con 167. Esta ha sido la tónica general desde 2015, si bien en los años anteriores en el último lustro el partido judicial de Almería lideraba este negativo ranking.