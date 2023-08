El 'boom' de los dispensadores de agua en Almería: "Llegamos a pedir 190 litros en un mes"

El periodista que escribe estas líneas acaba de apretar uno de los grifos del dispensador de agua para refrescarse un poco. Acto seguido, comienza a teclear sobre un mercado que, con amigos y enemigos, como todo en la vida, se está extendiendo. Por la ventana, se ve aún el camión de reparto de garrafas. La moda es ahora el dispensador, como antes lo fue el ‘compro oro’ o el tarot.

La vida ha ido cambiando y los métodos se han ido modernizando. Nada mejor que tener el agua fresca en casa con olas de calor como las que vive Almería este mes de agosto, que han provocado una sensación térmica que rozaba los cuarenta grados durante algunos días.

Laura tiene un dispensador de agua. “Nosotros la pusimos antes incluso que se pusiera de moda”, recuerda. Su uso cada vez está más extendido en la provincia y el verano solo supone que los pedidos aumenten. “En verano, facilmente podemos llegar a pedir 10 garrafas de 19L pues debido a la calor siempre apetece agua fría”, explica sobre el aumento de peticiones de agua en su casa.

La cantidad se duplica respecto a los meses de invierno. “Mientras en el invierno podemos llegar a pedir menos, unas cinco garrafas al mes”, señala para detallar las diferencias entre ambas estaciones.Un aumento que supone que las empresas de dispensadores de agua hagan su particular “agosto” durante el mes de más calor en la provincia.

Lo que se valora es la comodidad. “Nos ha facilitado la situación en comparación con otras familias en que nosotros no tenemos que comprar garrafas y que estas lleguen a casa directamente”, asegura. En una época tan asfixiante de calor como la que vive España este verano hace un proceso que gusta. “Aparte de que la maquina te da el agua fría y no hay que meterla en el frigorífico”, cuenta. Las empresas lo venden bien. “Olvídate de cargar botellas desde el supermercado", promete una de ellas en su página web.

La misma empresa asegura tener más de 52.000 clientes en un período normal de actividad aunque no entrega datos exactos sobre el número de clientes. Acquajet es otra de las empresas que más protagonismo tienen. La imagen de los camiones repartiendo las garrafas de agua es ya un elemento más del paisaje almeriense. La empresa ha preferido no hacer declaraciones a ‘Diario de Almería’ para la elaboración de este reportaje, pese a haber sido reclamada en varias ocasiones por diversas vías. Una de sus operadoras se limita a responder por teléfono que sí, que en verano "hacen su agosto".

El boca a boca influye más en estos casos que la buena publicidad que puedan hacer las marcas. “Se puso en la vivienda debido a que un comercial se la había presentado a mi padre en su puesto de trabajo y cuando vieron lo bien que iba, se decidió ponerla en la vivienda”, recuerda sobre la decisión que tomó la familia de Laura hace dieciséis años.

No todos son tan amigos

A OCU, la organización de consumidores, no le gusta tanto. “Los productos vendidos en dispensadores de agua que se analizó entonces no aportaban nada que no tenga el agua corriente de la mayoría de las ciudades españolas, presenta menos garantías de seguridad higiénica y es más cara que el agua envasada”, señaló hace unos años, aunque las empresas recalcan que se cumplen todas las normativas de sanidad y no hay peligro alguno.

La OCU no volvió a pronunciarse. Lo cierto es que el mercado lleva años cambiando y las imágenes de dispensadores de agua hace tiempo que dejaron de ser ajenas en el día a día de los almerienses, que buscan ante todo facilitar sus trámites.