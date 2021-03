Por una rampa de varada para embarcaciones deportivas digna en Almería

Desde el año 2011 los socios de PEMAL y PESCABIN tienen permiso de acceso a la playa de las Almadravillas para la botadura de embarcaciones deportivas de la 7ª lista. Es el único sitio público “habilitado para este uso” en todo el Término municipal de Almería y municipios cercanos. Desde entonces se ha intentado que se adecente la playa por donde realizamos la botadura de los barcos dado que es una playa y no reúne las condiciones óptimas para poder realizar las maniobras con garantías, los vehículos se atascan una y otra vez en la arena.

Ninguna administración nos ha ofrecido una solución. Ambas asociaciones de pescadores recreativos desde embarcación se han ofrecido incluso a instalar una pasarela desmontable de hormigón asumiendo los gastos pero no se han obtenido los permisos necesarios. Ni la Autoridad Portuaria, ni la Junta de Andalucía ni Costas, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, se han puesto de acuerdo para solucionar este problema que nos afecta desde hace años y que ocasiona que cada vez que los usuarios quieren hacer uso de este lugar “habilitado” comiencen o terminen la jornada de pesca o de recreo con un enfado, en el mejor de los casos,… sin contar con el uso de la fuerza que debemos hacer o del ingenio que se precisa para poder sacar los vehículos enterrados y atrapados en la arena.

Recientemente, teníamos noticia de que el Ayuntamiento de Almería solicitaba la concesión de los terrenos a la Autoridad Portuaria comprendidos entre La playa de las Almadravillas y la zona del espigón de la San Miguel para desarrollar el nuevo plan Municipal Puerto-Ciudad. Tenemos serias dudas de que nuestra actividad se haya tenido en cuenta en los estudios técnicos para la realización del proyecto temiendo que en un futuro no muy lejano Almería no cuente con un lugar público para la botadura de embarcaciones. En el documento Estudio de Alternativas Master Plan Puerto-ciudad (Fase II.2) en el punto 2, NECESIDADES IDENTIFICADAS, DEMANDAS ACTUALES Y PREVISIBLES DEL PUERTO, 2.1.7 NÁUTICA RECREATIVA, solo tiene en cuenta el uso que tendrían las embarcaciones del Club de Mar y algunos amarres de la dársena pesquera, pero nada se dice o se prevé de los que también tenemos derecho a tener un punto habilitado para nuestra actividad.

Incluso, pese haber pedido la cesión de los terrenos al ayuntamiento, los propios promotores del proyecto no parecen estar seguros del uso de la zona de las Almadravillas.

Por otra parte, según la Fase II,3. Síntesis del Master plan puerto-ciudad, la zona del muelle de Levante requiere de una “actuación inmediata, algo que no debe desaprovecharse. Sea cual sea su configuración, deben tenerse en cuenta las condiciones que impone el proyecto global del frente marítimo, de las que destacamos la continuidad del conjunto que se desarrolla desde la Playa de las Olas hasta el Zapillo. Para ello resulta aconsejable prolongar la cubrición de la Rambla generando una antesala del muelle de Levante, con el doble objetivo de liberar un espacio para la conectividad EsteOeste y canalizar la conexión con la ciudad en continuidad por la Alameda”. En la imagen del proyecto se puede leer “Cable francés convertido en Paseo de Baños”.

En éste mismo documento se puede leer “es vital garantizar los flujos longitudinales y transversales.

Fomentar la transversalidad entre los muelles portuarios y las Almadrabillas para dar continuidad al futuro frente marítimo.

Fomentar la conexión peatonal con la ciudad, configurando este espacio como una prolongación de la Rambla”.

Teniendo en cuenta todo esto, se demuestra que no se ha pensado en un lugar habilitado para el paso de vehículos y mucho menos para la botadura de las embarcaciones deportivas, por lo que SOLICITAMOS:1º.- Una solución provisional a nuestro problema por parte de la administracióncompetente o el permiso necesario para ubicar unas planchas desmontablesde hormigón que facilite la botadura de las embarcaciones hasta que se haga realidad el proyecto Puerto-Ciudad2º.- Que se incluya en el proyecto Puerto-ciudad un lugar de botadura pública de embarcaciones deportivas.

En las últimas semanas hemos tenido noticia de la proliferación en España de Reservas Marinas de interés pesquero dictadas desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es el caso de la zona cercana a la isla Erbosa, en el Cabo de Peñas, Asturias, donde se quiere prohibir la pesca deportiva de la Lubina mientras que la profesional no sufrirá restricciones. Recientemente le ha tocado a nuestra comunidad autónoma. Hace un mes se ha hecho la “consulta previa a la tramitación de la Orden por la que se establece una reserva marina de interés pesquero en Conil, definiendo su delimitación, zonas y usos”. Esto sólo es un paso burocrático que se debe hacer por ley antes de emitir la Orden y que difícilmente paralizará la reserva. En este caso se quiere hacer la mayor área de reserva de toda España en una de las zonas mas ricas de pesca de nuestro país. En total se haría una zona de unas 65.000 hectáreas, unas 18 millas de costa por 12 millas mar adentro. La cofradía de pescadores de Conil ha sido la única que ha promovido la realización de la futura reserva, ni tan siquiera la vecina cofradía de Barbate, mayor en número de flota, la apoya.

En todas las reservas de interés pesquero que se han realizado en España hasta ahora, se ha restringido la pesca deportiva de una forma u otra, e incluso algunas modalidades como la pesca submarina se han prohibido totalmente, como sucede en nuestro Parque natural Cabo de Gata.

Tenemos constancia de que en Andalucía se quiere crear estas figuras de protección en el 60 % de nuestro litoral. En Almería, a parte de la ya mencionada reserva del Cado de Gata, existen propuestas y estudios que mas tarde o mas temprano desembocarán en una consulta pública inesperada, como les ha pasado a nuestros vecinos gaditanos, donde nuestro margen de respuesta será escasa o nula.

Los pescadores recreativos no estamos en contra de las reservas, todo lo contrario. A lo que sí nos oponemos es que se justifique la necesidad de proteger las zonas por la presión de pesca que ejercemos los pescadores recreativos en los caladeros, cuando es sabido por numerosos estudios que la pesca deportiva sólo supone una ínfima parte de la pesca total anual capturada en España.

También nos oponemos a que si el fin es proteger la biodiversidad de nuestros mares, no puede ser que en esas zonas se deje pescar a los profesionales mientras que se excluyen a los deportivos. O todos o ninguno. La pesca recreativa ya tiene sus propias restricciones y está mas que regulada, no se le puede culpar como el principal culpable del descenso de capturas de nuestros mares. Al final, éstas zonas parecerán mas unos “reservados” para unos pocos que unas reservas de verdad.

En defensa de los derechos de nuestros asociados y del colectivo de la pesca submarina, efectuamos las siguientes alegaciones:

Primera. - Normalmente, la motivación para la creación de las RMIP es la “regulación de la actividad pesquera para evitar la sobrepesca” basándose en que “existe una demanda social para la creación de las reservas marinas”.

Entendemos que en toda la costa española la actividad pesquera está regulada para evitar la sobrepesca, y ello se puede hacer sin la necesidad de crear RMIP.

Si analizamos la pretendida “demanda social para la creación de las RMIP” nos damos cuenta de que el alcance de la misma no va mas allá del interés de los promotores de las medidas, y que siempre veríamos mejor la adopción de otro tipo de medidas más inclusivas para todos los afectados para mejorar la gestión del caladero.

Segunda. – Hasta la fecha, en todas las RMIP existentes en España se ha restringido la pesca recreativa y la pesca submarina se ha prohibido, en lo que consideramos una discriminación sin fundamentación dado que en lugar de gestionarse el recurso pesquero se gestiona la forma de conseguirlo. Según la FAO el uso de “lanzas y arpones” es el método de pesca más selectivo, y se acerca a su definición de arte de pesca ideal. La pesca submarina con arpón es de este modo una de las modalidades extractivas más selectivas, lo que la hace ideal para una gestión adecuada del recurso, al ser posible adaptar la captura a aquello que el gestor decida pueda ser extraído.

En la Pesca Submarina no existen capturas accesorias accidentales ni descartes. Adicionalmente, los recientes estudios de recolección de datos de la Pesca Recreativa efectuados en la CA de Cataluña (Arnau L. Dedeu et alt.) revelan que la extracción global de recursos pesqueros de esta modalidad es muy inferior a la de la pesca de superficie, y todas ellas en el conjunto de la Pesca Recreativa Marina (PRM) no superan el 5% de las capturas del sector profesional (datos del año 2019).

Tercera. – Se deberían hacer “Planes de gestión de pesquerías para los caladeros”. Entendemos que esa debería ser la vía por la que transitar y en la que todos los colectivos podrían verse atendidos.

Cuarta. – Existe un problema de pesca ilegal y no declarada, que afecta tanto en el entorno profesional como recreativo y achacable a unos pocos individuos escondidos entre ambos colectivos. Es muy importante para la mayoría de los pescadores, que cumplen con las normativas, que este problema se afronte incrementando el control y aplicando la legislación vigente, pues ellos son los primeros perjudicados por estas actividades ilícitas.

Quinta. – La propia Constitución Española, en su artículo 43.3 dice: “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. A simismo facilitarán la adecuada utilización del ocio”. Nos sorprende que losdiferentes Gobiernos durante todos estos años, lejos de fomentar y facilitar nuestra actividad, nos recorta el derecho a disfrutar del mar con justificaciones sin sentido.

Sexta. - La pesca recreativa bien gestionada es acorde con varios de los objetivos de la agenda 2030;

HAMBRE CERO: El consumo del pescado obtenido por los pescadores contribuye a un aporte proteico de gran calidad para ellos y sus familias.

SALUD Y BIENESTAR: La pesca es, para mucho de sus practicantes, un modo de hacer ejercicio, estar en contacto con la naturaleza, y olvidar por unas horas el estresante ritmo diario de nuestra sociedad. Todo ello se halla en la raíz de conseguir una vida saludable y con sensación de bienestar físico y psíquico.

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO: La pesca recreativa sustenta una gran actividad económica, que en la UE se cifra en 10.500 Millones de euros, y 100.000 puestos de trabajo. Los negocios relacionados con el sector náutico se pueden ven amenazados. Además, no olvidemos que bien por vía de tasas y licencias de pesca, bien de forma indirecta por vía impositiva, gran parte de estos recursos económicos revierten en las arcas de las distintas administraciones.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES: El autoconsumo de pescado, obtenido mediante pesca recreativa, es una forma de potenciar el consumo responsable, dando valor al fruto del esfuerzo para conseguir una captura determinada.

ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS: Los distintos colectivos de practicantes de la pesca recreativa, pueden aportar mucha y valiosa información para alcanzar los objetivos de la agenda 2030. En especial para la detección y lucha contra especies invasoras marinas. Séptima. - Amparándonos en los artículos 132 y 14 de la Constitución Española, entendemos que todos los ciudadanos tienen el mismo derecho de acceso al recurso público, no pudiendo por tanto excluirse ni discriminarse el acceso al mismo a una parte de la sociedad tal como los practicantes de cualquier disciplina de la pesca recreativa. A nuestro entender las RMIP atentan contra este derecho al discriminar a un colectivo en beneficio de otros.

Octava. – La pesca recreativa está unida a la pesca deportiva. El hecho de restringir una zona de pesca supondría un perjuicio para aquellos deportistas de cualquier modalidad de pesca que no tendrían la posibilidad entrenar para lograr y cumplir sus retos deportivos. Por todo lo anterior, en cuanto a las reservas marinas de interés pesquero, solicitamos:

1º.- Que se aborde un plan de gestión de pesquerías para los caladeros de las zonas como solución alternativa a la creación de las reservas. Este plan debería sustentarse en la aplicación de un modelo de gestión sostenible, justo e inclusivo para todos.

2º.- Debe existir un control real de las autoridades tanto para la pesca deportiva como para la profesional y que sea nuestro sistema disciplinario quien se encargue de aquellas personas que incumplan la ley, de tal forma que no se vuelva a cargar las culpas a nuestra actividad, siendo como somos, el colectivo que la practica en su gran mayoría de forma responsable.