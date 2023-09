Los empresarios del mármol rinden homenaje a Francisco Martínez-Cosentino

Humildad, esfuerzo y generosidad. Esas fueron las palabras más pronunciadas este jueves en el acto en el que se nombró a Francisco Martínez-Cosentino como presidente de honor de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA). Con ellas definen al que ha sido el propulsor de una revolución en la industria de la piedra natural en la provincia de Almería.

Todos coinciden en que Paco Cosentino ha logrado ser profeta en su tierra. Durante cuatro décadas ha trabajado para convertir la comarca en un referente industrial, gracias a la innovación. “Has transformado tu sueño en bienestar para los demás”, le dijo José Cano, presidente de Asempal. Porque siempre ha fomentado el asociacionismo empresarial favoreciendo así la riqueza de toda la zona, como destaca el alcalde de Macael, Raúl Martínez.

Entre los motivos de la AEMA para distinguir a Francisco Martínez-Cosentino como presidente de honor está su carácter “revolucionario” con una visión que ha permitido desplegar diferentes acciones de comercialización e internacionalización a lo largo de los años, además de apostar por el desarrollo de nuevas tecnologías y el uso de maquinaria avanzada en sus procesos de desarrollo. Resaltan que fue el responsable del Plan Director de las Canteras de Macael, y creador de los Premios Macael, que cada año entrega AEMA a profesionales del mundo de la arquitectura, construcción o interiorismo que se convierten en los embajadores de la marca Macael. “Francisco Cosentino ha dejado una huella indeleble en la industria y la comarca”, resumen.

El homenajeado estuvo acompañado de numerosas autoridades, empresarios, familiares y amigos. Los sentimientos afloraron en una gala emotiva donde tomaron la palabra uno de los expresidentes de la AEMA, Antonio Valdés, que recordó esos primeros años en el que la industria de la comarca despegó, mirando al futuro, y marcó como una fecha clave el primer viaje a Italia de más de 50 empresarios donde “vimos que había muchos más mármoles en el mundo y que hacían las cosas de otra forma”. Ese fue el momento en el que se produjo “la transformación de la mentalidad empresarial de la comarca”, según señala Tino Valdés.

También habló José Cano, el presidente de Asempal, que recordó su primera reunión con Francisco Martínez-Cosentino en 1996 y donde, con unas breves palabras, comprendió que “ese era un auténtico empresario que arriesga y tiene visión de futuro”.

Jesús Posadas, el actual presidente de la AEMA, define a Cosentino como un “auténtico gurú empresarial” que ha sido capaz de “ser un líder y crear más líderes en nuestro sector”. Y aunque fue un día de agradecimiento hacia el empresario almeriense, Posadas aseguró que no iba a darle las gracias, “porque sería reducir a una simple palabra el enorme agradecimiento”.

En su discurso, Francisco Martínez-Cosentino Justo aseguró sentirse muy honrado con el reconocimiento. Con humildad, dijo que “la virtud está más en los ojos con los que me miráis que en mí mismo, pues soy solo un eslabón de una gran cadena”. Porque el empresario asegura que “no es a donde yo he llegado, porque no he sido yo, sino todo mi equipo”. Por eso, desde su experiencia, dio un consejo: “En la vida hay que rodearse de gente más lista que tú”.

Paco Cosentino aglutina muchos reconocimientos en los últimos años, aunque “este es muy especial porque tiene lugar a dos pasos de donde nací”. Sus orígenes han marcado mucho quién es hoy, porque asegura que “no podía entenderse mi trayectoria sin los valores que me inculcaron mis padres: honradez, trabajo duro y solidaridad”. Para él, “trabajar por los demás es lo más grande del mundo, la mayor satisfacción personal”.

Cosentino fue uno de los creadores de la AEMA, una asociación de la que está orgulloso porque “juntos hemos construido una asociación fuerte cuyo objetivo es levantar esta provincia”. Hoy su empresa tiene 6.005 trabajadores en varios continentes, algo que enorgullece profundamente a su fundador. “Una vez me hice una promesa tras visitar Las Menas de Serón: luchar para que en esta provincia hubiera la menor emigración hacia el exterior, porque en el pasado eso ha ido un gran sufrimiento”. Por eso, defiende la figura del empresario, porque “la generación de riqueza nos permite sostener nuestro estado del bienestar”, afirma.

De cara al futuro, Martínez-Cosentino ve una situación geopolítica convulsa y grandes retos como el cambio climático. Por ello llama al uso de las energías limpias, la gestión de la escasez del agua, la economía circular (“que ya defendíamos hace más de 50 años”, dice) y al compromiso para competir contra gigantes como China, India y otros países. “Para ello es necesario valentía, ingenio y trabajo”, afirma.

En otro orden de cosas, Francisco Martínez-Cosentino dejó clara su apuesta por la juventud y el talento, algo que asegura que una de las máximas de su empresa. Por eso valora la importancia de la Formación Profesional Dual y que la Universidad esté junto a las empresas y no de espaldas a ellas.

En una noche de agradecimientos, Paco Cosentino quiso acabar su discurso pidiendo disculpas “si a alguien le he fallado”, porque como dijo, “en más de 50 años de empresario, seguro que ha sido así, aunque siempre hemos intentado hacerlo lo mejor posible”.