“Más del 50% de las 100 grandes empresas del campo español trabajan con Hispatec”

El éxito de Hispatec pasa por haber nacido en el lugar y en el momento adecuados, pero es mucho más que eso. Son 36 años de trabajo duro en el ámbito tecnológico, de continuo esfuerzo en pro de la innovación, de valentía, paciencia, riesgo y pensamiento grande, que los han hecho referentes mundiales en el sector de la tecnología aplicada a la agricultura. José Luis Estrella, su director general, lo sabe bien.

–¿Qué posicionamiento y perspectivas empresariales tiene Hispatec actualmente?

–En el ámbito geográfico nuestro objetivo es crecer en lugares en los que ya estamos, como Perú, México, Colombia, Chile, Brasil y Costa Rica. Allí queremos seguir creciendo. También nos están surgiendo muchas oportunidades por la zona de Sudáfrica. Y en lo referente a producto, tenemos tres que son los más demandados: EFEMIS, el sistema de gestión integral del campo a nivel de control de personal, de uso de productos etc. y que está principalmente pensado para grandes empresas agrícolas; MARGARET, que es nuestro sistema de inteligencia artificial, que conecta con el anterior y evoluciona en dos ámbitos: precosecha y postcosecha; y AGROSALES, un producto enfocado a la industria auxiliar, a la gestión técnica de los cultivos y su relación con los agricultores.

–¿Qué nivel de implantación tienen en Latam?

–Llevamos ya tiempo trabajando en México, Perú y Chile, y los más recientes son Colombia, Brasil y Costa Rica. En todos estos países tenemos sede, personal comercial y técnico, y clientes. La gestión agrícola es muy similar en cualquier país del mundo y las grandes empresas en Latinoamérica se miran en el espejo de las empresas españolas, porque al fin y al cabo España es líder en exportación de frutas y hortalizas y para esas grandes empresas somos un referente mundial. Ellos ven reflejadas las buenas prácticas de las empresas españolas en nuestro software, y eso les atrae.

–¿Cuál es el principal reto de Hispatec?

–Queremos seguir creciendo a la velocidad actual, que es alta, y tener un mayor posicionamiento en los mercados en los que estamos, porque aunque nuestra competencia no sea alta en Latinoamérica, todavía tenemos que ‘evangelizar’ mucho, y el tema de la digitalización no es tan evidente como en España. No creo que haya ninguna empresa en España que no piense que puede mirar al futuro sin digitalizarse. Eso en Latinoamérica no es tan evidente. Pasará como en Almería o como en España, donde durante muchos años tuvimos que ‘predicar en el desierto’ y al final ese mensaje ha calado. Lo importante es que ya estamos, tenemos espacio ocupado, pero se tiene que interiorizar el mensaje. Es un negocio de largo plazo.

–¿Tienen mucha competencia en este ámbito de la tecnología y la digitalización?

–En España somos líderes. Más del 50% de las 100 empresas agrícolas más grandes de España son clientes nuestros y usan nuestro software a diario. En el resto de los países tenemos diferentes posiciones. No tenemos ese liderazgo, pero tampoco hay un líder claro. Hasta ahora no hemos encontrado una empresa igual que Hispatec. Nosotros cubrimos todo un espectro de necesidades de software de las empresas agrícolas hortofrutícolas y encontramos competencia en parcelas concretas. Suelen ser empresas pequeñas, de ámbito regional que nos hacen competencia parcial. Nosotros ofrecemos todo el ciclo completo, cubrimos todas las necesidades en una única plataforma. Esa es la diferencia.

–¿Qué influencia ha tenido Almería para el desarrollo y crecimiento de Hispatec?

–En 1986 obviamente no teníamos la visión global de ahora. Aquel año fue cuando España se incorporó a la UE, hubo una explosión en la exportación de frutas y hortalizas, al abrirse el mercado único europeo. En aquel momento vendíamos software y ordenadores, y aunque por entonces nadie hablara de la digitalización, era eso lo que estábamos haciendo, expandir eso en las empresas agrícolas de Almería. Lo que hace triunfar a Hispatec es la gran concentración que había en Almería, algo que no sucedía en otro lugar. Esa concentración genera un caldo de cultivo para que florezcan las empresas alrededor de la industria auxiliar. En otros lugares lo que ha pasado es que no se ha generado ‘otro Hispatec’, y es la concentración de Almería es brutal. Se habla tanto de Almería en el mundo porque en un espacio muy pequeño hay una concentración muy alta de invernaderos. Eso es un buen abono para generar sinergias que han arrastrado no solo a Hispatec, sino a un montón de empresas de la industria auxiliar que han florecido al calor de esto y que hoy son referentes mundiales, porque han crecido, han exportado, y como las empresas de fuera se fijaban en las de Almería porque querían parecerse, terminaban utilizando sus servicios.

–¿Cómo les afecta la crisis económica global?

–Nos afecta de forma colateral. Nosotros obviamente no somos grandes consumidores de electricidad o de petróleo, pero si el sector tiene una subida de costes, pierde capacidad de inversión, y donde fundamentalmente se invierte es en tecnología. Si las empresas retienen inversión, a nosotros nos afecta. Aunque quizá lo que más nos afecta es, en el ámbito laboral, la dificultad para encotrar personal cualificado. Para crecer hay que incorporar personal y nos cuesta, porque apenas hay.

–¿Cuánta importancia atribuye a la presencia de Hispatec en ferias como Fruit Atraction?

–Mucha. La feria para nosotros es un referente a nivel comercial y todos los años amortizamos muy bien nuestra presencia, porque conseguimos cerrar contratos o establecer relaciones nuevas. Es una feria que va cada día a más y va camino de desbancar a Fruit Logística Berlín. Para nosotros es un hito en el calendario súper importante.