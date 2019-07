Las empresas de transporte escolar critican el cambio de criterio de la Junta

La Cámara de Comercio de Almería respalda la posición adoptada por el sector del transporte escolar en Almería adoptada en el marco de la Federación Independiente de Transportistas de Andalucía sobre el concurso de transporte escolar de Almería para el curso 2019/2020, extensible probablemente para algunos años más; esta grave situación a la que se enfrenta el sector del transporte almeriense ha sido trasladado por el conjunto de empresas afectadas al presidente de la Cámara, quien ha mostrado su apoyo a un sector clave de la economía local y representado en el Pleno de la Cámara.

Fedintra considera que la reunión celebrada, con anterioridad a la aprobación de la nueva norma, mantenida con el director general de la Agencia Pública de Educación de Andalucía, Manuel Cortés, fue “una simple justificación previa a la aprobación de licitación en el Consejo de Gobierno” y han mostrado su perplejidad al comprobar que, una vez que les había avanzado que sería solo para un curso, “de manera sorprendentemente aparece un presupuesto para dos cursos escolares (cuatro años) mientras que lo que se les aseguró fue que el concurso salía solo por un año para unificar toda Andalucía en el curso 2020/2021.

No se puede dar el mismo servicio con una reducción presupuestaria de en torno a 2 millones

En ese sentido, afirman que esta licitación daña los intereses de los empresarios de Almería por múltiples razones:

- No existe constancia del informe de la Consejería de Educación que justifique la modificación radical de las necesidades educativas en Almería.- No ha disminuido sino que ha aumentado el número de alumnos para el próximo curso escolar.- No ha disminuido el número de centros escolares.- No se han modificado las paradas para recoger alumnos ni los itinerarios físicos de modo que sea justificable reducir la oferta de servicios de transporte.- No se puede dar el mismo servicio con una reducción presupuestaria en torno a 2 millones de euros. Es contradictorio que el año pasado se prorrogara el contrato en las mismas condiciones en que este año se saca a concurso.- Si se trata de una modificación sustancial del contrato 2016/2018 y fuera cierta la tesis de la Agencia Pública, Fedintra entiende que hay que exigir responsabilidades al Director Técnico de la APAE quien informó favorablemente la prórroga del curso anterior.- La Agencia Pública de Educación de Andalucía, antes con otro director general, pero con los mismos directores técnicos y criterios, avanzó hace seis meses de que había prórroga en toda Andalucía, incluída Almería. Por ello, el cambio de criterio va a provocar un grave perjuicio a los empresarios de Almería debido a las inversiones ya realizadas en autobuses y al personal contratado como conductor.- La disminución de servicios y la disminución presupuestaria provocará la extinción de contratos de trabajo tanto en conductores como en monitores de las rutas ya que el nuevo marco introduce una reducción en las rutas de transporte en torno al 30%.- Los empresarios almerienses consideran que “es posible que la reducción de rutas sacando lotes más grandes obligue a transportar conjuntamente a niños de primaria y secundaria, que tienen diferentes horarios y necesidades”.

El sector del transporte escolar en Almería entiende que con este cambio injustificado de criterio por parte de la Agencia de Educación de Andalucía, dependiente de la Consejería de Educación, los intereses empresariales quedan gravemente perjudicados: “Esta decisión aplicable únicamente en la provincia de Almería es claramente discriminatoria por parte del actual gobierno y supone menoscabar el apoyo a la pyme almeriense con las consecuencias que ello conlleva también en el empleo”.