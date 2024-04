Empleo facilitará a personas sin cualificación el acceso a certificados de profesionalidad

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha convocado las pruebas de competencias clave que permitirán a personas que quieran participar en acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3, pero carezcan de los requisitos académicos para ello, poder acceder a esta formación superando las pruebas.

Según ha informado hoy el delegado territorial de Empleo, Amós García Hueso, esta medida “permite mejorar las oportunidades laborales de los desempleados de la provincia definiendo un perfil profesional que acredite su capacitación a través de certificados de profesionalidad de mayor nivel”.

Los certificados de profesionalidad son una titulación válida en todo el territorio nacional que acredita que se poseen las competencias y habilidades asociadas a una ocupación y que, según ha señalado Amós García, “suponen un importante valor añadido para el curriculum” y “facilitan la formación permanente y el reciclaje profesional por la posibilidad de sumar certificados de niveles superiores en la misma especialidad o en otras áreas. Tenemos mucho valor entre nuestros trabajadores que buscamos certificar para facilitar su inserción laboral y que aporten mayor competitividad a empresas de nuestra provincia”.

Los certificados de profesionalidad de nivel 2 equivalen a un grado medio y los de nivel 3 a un título de Bachillerato y son los mayores niveles de cualificación profesional que existen actualmente en España en el marco de la Formación Profesional para el Empleo.

Para acceder a ellos se requieren ciertos requisitos académicos y/o profesionales, mientras que para los de nivel 1 no son necesarios. “Gracias a estas pruebas de evaluación de competencias clave, se abre la posibilidad a personas con menor nivel de cualificación de poder tener una formación más completa y con más opciones de encontrar un puesto de trabajo de mayor calidad”, ha recalcado

El plazo de solicitud para solicitar la participación en las pruebas está abierto hasta el 13 de mayo. Las pruebas se realizarán en toda Andalucía el día 29 de junio, de manera presencial y simultánea.

En la provincia de Almería se desarrollarán en el Instituto Provincial de Formación Permanente IPEP Almería, en la capital; el IES La Puebla, en la Puebla de Vícar; y el IES Cura Valera, en Huércal-Overa.

Las pruebas están dirigidas a personas que tengan interés en acceder a estos niveles formativos superiores, que tengan cumplidos los 16 años el día 13 de mayo, y que no cumplan ninguno de los requisitos de formación o experiencia laboral que se citan a continuación.

Para acceder al nivel 3, pueden presentarse quienes carezcan del título de técnico superior o de grado medio, o del título de Bachiller o equivalente, que no hayan superado estudios conducentes al título de BUP, que carezcan de certificado profesional de nivel 2 o 3, de certificado de competencia incluido en la oferta a realizar, que no hayan superado una prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior ni de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, que no hayan superado un curso de formación específico preparatorio para acceder a ciclos de grado superior en centros públicos o privados autorizados por la Administración educativa, y que no tengan acreditadas las competencias clave necesarias: lengua castellana, matemática e inglés (en su caso).

Para el nivel 2, podrán presentarse a las pruebas de competencias clave las personas que carezcan de estos requisitos: título de Graduado en ESO o equivalente, título de técnico básico, certificado de profesionalidad de nivel 2 y de nivel 1 de la misma familia profesional, certificado de competencia incluido en la oferta a realizar, que no hayan superado una prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio o la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, que no hayan superado un curso de formación específico preparatorio para el acceso a ciclos de grado medio en centros públicos o privados autorizados por la Administración educativa y que no tengan acreditadas las competencias clave necesarias: lengua castellana, matemática e inglés (en su caso).

Las competencias clave que se evaluarán son tres: competencia matemática, competencia lingüística y competencia de comunicación en lengua extranjera, en este caso sólo para personas interesadas en acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad que contengan un módulo de lengua extranjera.

La prueba de competencia matemática tratará sobre cuestiones y problemas relacionados con la vida cotidiana aplicando aritmética y álgebra, geometría, funciones y estadística. Las pruebas de competencia lingüística incluirán ejercicios de comprensión y redacción de textos y de conocimiento de la lengua castellana e inglesa, respectivamente.

Las personas interesadas pueden obtener más información y descargar la solicitud en la Oficina virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. La solicitud también se puede obtener en la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Las solicitudes se presentarán hasta el 13 de mayo en el Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través del Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía, en la Oficina Virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo u otros registros oficiales.