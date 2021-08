Los gazpachos almerienses de Biosabor, entre los mejor valorados por la OCU

Como viene siendo habitual la OCU (Organización de Consumidores) realiza cada año un ranking con todos los Gazpachos existentes en el mercado español y este año aparecen dos gazpachos almerienses entre los mejores del verano 2021, la empresa hortofrutícola ecológica Biosabor ha logrado posicionar dos de sus referencias el “Gazpacho fresh” y el “Gazpacho fresco” ambos, por supuesto, ecológicos, ya que son elaborados con sus propias hortalizas, sin gluten y con aceite de oliva virgen extra ecológico.

En este ranking de la OCU se valoran diversos aspectos nutricionales y gastronómicos de los gazpachos. Se ha estudiado el etiquetado y la lista de ingredientes de cada producto, y han realizado un análisis microbiológico en laboratorio, para el estudio, la organización ha contado con expertos degustadores, en la cata profesional el jurado ha valorado aspectos como el olor, sabor y textura de los gazpachos. https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/test/comparar-gazpachos/results.

El reconocimiento de la OCU a los productos de la empresa almeriense Biosabor no es otorgado por casualidad, se cumplen casi diez años desde que esta empresa hortofrutícola ecológica se lanzara a producir la denominada V GAMA: gazpachos, salmorejos y salsas con hortalizas ecológicas de producción propia. Así, la empresa nijareña lleva años investigando a través de su departamento de I+D+i la mejora de las propiedades nutricionales de sus productos y de la mejor forma de envasado. Entre los objetivos principales existía la clara intención de innovar en un segmento con gran potencial para ayudar a la salud de sus consumidores, a través de argumentos basados en evidencias científicas.

Biosabor cuenta con ocho estudios científicos realizados tanto in vitro como in vivo y tres publicaciones en revistas científicas. Algo bastante inusual y único para una empresa hortofrutícola que siempre se ha caracterizado por la diferenciación basada en la innovación e investigación, accesibles en su web: https://biosabor.com/investigacion-en-nutricion-y-salud/ .

Además de los productos en sí, la empresa destaca por su apuesta por la sostenibilidad. En 2017 se adhirió a la RedSostal (del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/sostenibilidad-industria/, que promueve la sostenibilidad integral de la industria alimentaria española y posteriormente, en 2019 al Pacto Mundial de Naciones Unidas, apoyando los 10 Principios del Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Biosabor ha alineado su Plan estratégico y de Sostenibilidad con dicha Agenda 2030, contribuyendo al desarrollo sostenible en sus tres áreas; económica, social y ambiental; apoyando la “Creación de Valor Compartido”, y acometiendo retos tan importantes como el cambio de modelo de consumo energético (toda la energía que utilizan en la nave proviene de fuentes renovable -fotovoltaica-, huella hídrica, de carbono y la gestión de residuos y reciclaje en sus instalaciones, certificandose en la ISO 14001. En paralelo, también refuerzan aspectos como el empleo decente para las personas, generando en la provincia más de un millar de puestos de trabajo.

Por todo ello, y como no puede ser de otra manera, la empresa invita a todos a probar y consumir su gazpacho. Y no solo este verano, sino todo el año, porque nutricionalmente hablando es la bebida ideal para todas las edades, aportando vitaminas A y C, potasio, sodio, magnesio y el antioxidante licopeno, que procede del tomate. El aceite de oliva virgen extra proporciona la vitamina E y controla el LDL o colesterol ‘malo’; contiene mucha fibra y apenas tiene calorías, así que no engorda.

Como se puede observar esta bebida es muy saludable, además de ser un producto muy sabroso y con su compra se colabora con empresas sostenibles y que aportan valor a su entorno.

Todo el que quiera adquirirlo puede hacerlo de manera online accediendo a: https://biosabor.tienda/.