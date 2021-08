Una nueva herramienta gratuita de Cajamar permite controlar el riego

La Fundación de la entidad almeriense Cajamar continúa en su trabajo constante de investigación por ayudar y contribuir a un sector agroalimentario más competitivo.

En este contexto nace una nueva herramienta totalmente gratuita, abierta a todos los productores, que le permite tener un plan integral de cómo realizar el riego y/o la fertilización.

Lo primero que hay que hacer para poder disfrutar de ella es darse de alta en la web de la entidad: Plataforma Tierra, una web lanzada a principios de este 2021 y que tiene como objetivo ser una firme iniciativa para la digitalización del sector agroalimentario y lo plasma en un espacio online donde participan grandes especialistas dentro del sector y donde se aportan datos de valor para el primer eslabón de la cadena, pero también para la comercialización.

También permite realizar un plan integral para el proceso de fertilización

Alejandro Blaas, director General de Plataforma Tierra, y Carlos Baixauli, director del Centro de Experiencias Cajamar en Paiporta, explican que para configurar esta, la primera herramienta digital que ha desarrollado la plataforma para ayudar a planificar el riego y la fertilización de los cultivos, es necesario una vez hecho el registro en la web y posteriormente se accede en la parte superior de la pantalla al botón: ‘herramientas’.

De ahí se accede a un panel de control en el que primero se registra la explotación, con un formulario, donde se rellenan diversos campos sobre las características y su localización, en este último caso a través de un mapa donde se puede situar directamente.

Acto seguido es necesario crear el perfil de la finca con los diferentes desplegables donde se continúa pidiendo información como: el sector del cultivo, el tipo o tipos (donde aparece una base muy extensa a elegir) y aclarar si se dispone goteo o cuál es la edad del cultivo.

Una vez en alta da la previsión meteorológica de los próximos días y ya está listo para acceder al plan de riego o fertilización. La herramienta los activa de manera inteligente, por tanto, en un cultivo de secano, el de riego, no se activará. En, por ejemplo, el plan de riego, influye la conductividad, uniformidad del riego, caudal (si se conoce), marco de plantación (distancia entre goteros), etc. En definitiva, una serie de parámetros para la distribución del riego. Destacar que la plataforma crea en las 24 horas siguientes información para implementar.