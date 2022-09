La hostelería en juego por la gran subida de la factura de la luz

El director de hoteles Torreluz, José Requena, no da crédito a la factura de electricidad recibida en el mes de julio que asciende a 27.051 euros, cuando en el mismo mes del pasado año el montante fue de 8.058. Y es que en el mes de julio se ha incluido la cantidad de 7.824 euros como costes Excepción Ibérica o lo que es lo mismo el nuevo impuesto establecido por Real Decreto-ley 10/2022 de 13 de mayo, “un pago al que tenemos que hacer frente, que sumado al hecho de que el precio del kilovatio se ha multiplicado por tres, nos hace llegar a una factura de la luz abusiva”, apunta José Requena y añade “el tema de la energía es escandaloso. No tenemos soluciones, hemos hecho todas las inversiones posibles para ser más sostenibles pero la factura sigue subiendo. Hace 11 años se realizaron inversiones para resolver el gasto energético a través del gas ciudad, cambiamos la maquinaria de aire acondicionado, cocina y lavandería a esta energía supuestamente más económica pero los precios siguen subiendo”. En el caso de hoteles Torreluz, se pensó en un momento determinado, incluso en la instalación de paneles solares pero “el estudio que realizó una empresa de ingeniería lo calificó de inviable por la sombra que producen los edificios colindantes ”.José Requena señala que la factura de electricidad en momentos de pandemia, cuando los establecimientos estaban cerrados, no bajó mucho “en nuestro caso durante el confinamiento, el recibo bajó un 20% sólo. Esto quiere decir que mientras los ingresos se redujeron un 100%, los gastos eléctricos se mantuvieron un 80%”.“Nuestro reto ahora es gestionar en la adversidad. Tenemos que mantener la calidad y confiar en el futuro, pero sabemos que el invierno va a ser muy difícil porque en la ciudad hay más oferta que demanda”, concluye José Requena.La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería, a la que pertenece también este empresario, ha denunciado las elevadas facturas de electricidad que los establecimientos han recibido durante el mes de julio. Unos recibos que pueden ser hasta cuatro veces superior a lo pagado hace un año. Este elevado coste de la electricidad, unido a la subida de las materias primas y la disminución de las ventas está haciendo que determinados negocios estén planteándose el cierre o que crean necesario reducir el horario de apertura al público para de esta manera reducir los costes. Aunque esta reducción de horarios podrá implicar a su vez la reducción de personal, lo que generará un problema más. El presidente de ASHAL y gerente de la Bodega Las Botas, Pedro Sánchez Fortún, señala que “en julio de 2021 su factura de la luz fue de 1.300 euros, este año en ese mismo mes he pagado 2.700 euros. De esa cantidad 700 euros se deben al coste de excepción ibérica, es decir a ese impuesto nuevo aprobado en mayo. De esta excepción se habló mucho durante el mes de mayo, se hablaba que ayudaría a pagar menos por la tarifa del gas, pero a nosotros nos ha repercutido negativamente. A ASHAL no ha llegado nadie que haya recibido una rebaja en su factura, al contrario todos estamos recibiendo unas facturas más elevadas que las del año anterior”.Pedro Sánchez Fortún hace un llamamiento a las autoridades para que ayuden al sector y no lo sigan presionando con más impuestos “necesitamos soluciones. No podemos seguir así. Es tal la presión económica que la rentabilidad de muchos negocios está llegando al límite. Si hemos bajado la facturación y el gasto ha aumentado de una manera desproporcionada, será difícil terminar el año en números rentables. Nosotros no podemos repercutir todo el aumento de la facturación en nuestros clientes”.