Juan Marín pide que no se mienta sobre el hotel en Los Genoveses

La polémica por el proyecto de rehabilitación del cortijo 'Las Chiqueras' para uso hotelero en la Bahía de Los Genoveses, en el parque natural Cabo de Gata-Níjar, continúa y en esta ocasión ha sido el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, quien se ha pronunciado al respecto, asegurando estar "sorprendido por las críticas que está recibiendo no la construcción de un hotel, sino la adaptación de un museo-restaurante a hotel que está a 1,5 kilómetros de la playa".

El vicepresidente explica su sorpresa aún mayor cuando un exconsejero de la Junta, el parlamentario socialista Rodrigo Sánchez Haro, critique esta actuación cuando fueron "hasta diez los informes favorables emitidos desde 2016 por parte las consejerías de Medio Ambiente, Fomento, Cultura y Turismo de la Junta de Andalucía".

En este sentido, dice no entender el problema, sin entrar a valorar "si a mi me gusta más o menos. Esa no es la cuestión. Lo que sí tengo que destacar es que la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, a lo que se ha dedicado además es a hacerlo más restrictivo aún de lo que se aprobó y solo con 30 habitaciones. Y no sé porque Rodrigo Sánchez pone en jaque al Gobierno andaluz por un proyecto que empezó con el PSOE", explica Marín, quien pide que se hable todo lo necesario, "pero con total honestidad y sin engañar a la ciudadanía".