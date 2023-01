El incremento de los costes amenaza la supervivencia de las panaderías almerienses

La Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (Ceoppan) ha reclamado este jueves al Gobierno medidas similares a las adoptadas en Francia, donde a sus colegas se les permite amortizar hasta el 20 % de su factura de la luz y posponer el pago de impuestos y cotizaciones sociales.

Así lo ha asegurado esta Confederación en un comunicado, en el que mantiene que sigue "esperando" la respuesta del Gobierno -a excepción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación- tras las dos campañas realizadas para hacer visible la amenaza de la supervivencia del sector por los incrementos de costes sin precedentes.

En Almería, incluso para aquellos que empezaron en el sector cuando los precios ya habían subido, el constante aumento en el coste de las materias primas no ha pasado desapercibido. Según cuenta Francisco Cuadrado, propietario de 'Lapelina' el precio de la harina ha subido en un 50% desde el verano, mientras que el de la mantequilla ha subido en un 70% desde la misma fecha. "El precio de las materias primas, sobre todo de las fundamentales en la panadería, ha subido mucho y muy rápido", añade. Así pues el azúcar (+50,6 %), el aceite y las grasas (+38,1 %), la leche (+37,2 %), los huevos (+29,8 %) y los cereales (+22,7 %), indispensables en la bollería, también han aumentado su precio respecto al año anterior. Aún así, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el pan acabó el 2022 con una subida anual del 15,4 %, tres décimas por debajo del Índice de Precios de Consumo (IPC) en alimentación.

Francisco Cuadrado, propietario de 'Lapelina' "El precio de las materias primas, sobre todo de las fundamentales en la panadería, ha subido mucho y muy rápido"

Desde la 'Lapelina' aseguran que además de las materias primas, lo que más influye en el coste de la producción es el precio de la electricidad. Esta panadería funciona de forma artesanal, de modo que las únicas máquinas que reciben alimentación eléctrica son el horno y la cámara frigorífica. No obstante, es suficiente para disparar la factura de la luz.

Además, con la rebaja del IVA que entró en vigor el pasado 1 de enero, el sector se ha visto obligado a acatar la norma del Gobierno, como explica el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (Ceoppan), Eduardo Villar Romo, quien no oculta su malestar. "Es un decreto elaborado muy rápidamente y no entendemos qué sentido tiene", apunta Villar Romo, que ha defendido la "coherencia" de las empresas del sector durante el año pasado, cuando optaron por no repercutir toda la subida de costes por ser el pan un producto de primera necesidad. El efecto de esta medida se difumina si se tienen en cuenta los precios actuales, lo que obliga sobre todo, a los pequeños comercios ha hacer malabares para cuadrar las cuentas en mitad de la cuesta de enero.

En cuanto a las ayudas para el sector, la Confederación ha señalado que "el pan español está a la altura de nuestros vecinos europeos, pero las ayudas del Gobierno no lo están". Esta afirmación ya se ha hecho palpable en la provincia cuando varias panaderías han tenido que cerrar sus puertas al ser incapaces de hacerle frente a los gastos. De esta manera, Francisco Cuadrado afirma que, a pesar de haber entrado en el sector con los precios a la alza, si esto continúa así, también tendrá que solicitar algún tipo de ayuda, aunque no sabe cual sería la correspondiente.

Por esta razón la Confederación dirige las reclamaciones a la Secretaría de Estado de Energía, a quienes reclaman que responda una solicitud remitida hace dos meses y les reciba para poder trasladar "inquietudes, necesidades y propuestas"