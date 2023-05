El liderazgo femenino en el agro pasa por Almerimar

La cuarta edición de la jornada ‘Liderazgo femenino en el sector agro’ que organiza la Escuela de Negocios ISAM (International School of Agri Management) captó la atención de más de 40 asistentes que acudieron a la cita en el hotel Golf Almerimar. Francisco Góngora, alcalde de El Ejido, les dio la bienvenida demostrando el compromiso del Ayuntamiento con el desarrollo formativo de la mujer en el sector agro.

El alcalde dio paso a Adelina Salinas Clemente, directora comercial de ZOI Agrícola, y Lola Gómez Ferrón, gerente de CLISOL, que ofrecieron una lección de feminismo bien entendido y sin alardes. Dos ejemplos en nuestra provincia que, con decisión, esfuerzo, mucho trabajo y formación han conseguido aportar valor al sector agrícola y contribuir a su crecimiento.

Ambas coinciden en que para alcanzar la igualdad de género real hay que abandonar estereotipos, no se trata de ser mujer u hombre sino de ser personas formadas, competentes y aportar valor al tejido empresarial y social. “El liderazgo femenino no existe. Existen mujeres que lideran. Las mujeres no son líderes por su condición de género, pero sí es cierto que para ser líder no debería suponer un problema ser mujer”, así de contundente comenzó Adelina Salinas su exposición en la que trató aspectos de la vida actual que afectan a nuestro día a día de forma inteligente y directa.

Por su parte, Lola Gómez reconoció el trabajo de ISAM al elegir para esta jornada a dos perfiles de mujer con trayectorias tan distintas, pero con un mismo objetivo con el denominador común de la determinación, el esfuerzo y el objetivo de liderar, sobre todo, en valores, para dejar ese legado a las futuras generaciones. La directiva de ZOI Agrícola completó su formación en distintas universidades del mundo antes de comenzar su desarrollo profesional, mientras que la responsable de CLISOL, que ha creado un tour de visitas turísticas y profesionales para mostrar el trabajo en los invernaderos a interesados de todo el mundo, está dedicada al sector agrícola desde niña y se ha ido formando mientras trabajaba entre cultivos.

La base de la formación como denominador común, primordial también para Inma Alcalá, gestor de banca en Cajamar; María José Herrada, ventas de exportaciones en Plantal Producciones, S.L.; María del Mar Gázquez, técnico de gestión I+D+i en TECNOVA; y Laura Pérez, Chief Digital Officer de AGRIPLAST; que finalizaron la jornada ofreciendo su punto de vista como alumnas del máster de ISAM.

El MBA del agro, como lo refirió Gema Serrano, directora de reclutamiento y Marketing de ISAM, quien presentó la Beca Mujer para cursar la próxima edición del Máster International en Gestión de Agronegocios con el 50% del coste total. “Un programa formativo cuya marca diferenciadora la aporta el claustro de profesores, profesionales en activo que comparten con el alumnado una visión práctica de cada uno de los contenidos”, comentó durante su intervención.

Aún queda mucho recorrido en materia de igualdad de género, pero “creemos que este tipo de actos ayudan a dar visibilidad y suponen un punto de encuentro para compartir conocimiento y experiencia que siempre es positivo”, concluye Leopoldo Pérez Sepúlveda, director de Desarrollo de Negocio de ISAM, entidad que se propone alcanzar como mínimo el mismo porcentaje de alumnado femenino que masculino en sus aulas el próximo curso.