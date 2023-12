Mantecados de Fondón, una tradición centenaria que endulza la Navidad

Con la proximidad de las fiestas navideñas, el municipio de Fondón se encuentra inmerso en una de las actividades comerciales más importantes de la localidad, además de una de sus tradiciones más preciadas: la elaboración artesanal de los mantecados, una delicia gastronómica que representa el alma de este encantador pueblo situado en el corazón de la Alpujarra Almeriense.

Con apenas unos pocos miles de habitantes, este pintoresco pueblo adquiere un brillo especial durante la temporada navideña. La Navidad en Fondón es un momento del año muy especial, y hasta allí se desplazan numerosos turistas para ver su tradicional alumbrado navideño, uno de los más importantes de la provincia, y ya de paso hacerse con algunos de los dulces más especiales, los famosos mantecados.

Camp Fondón es una empresa familiar que fue fundada en 1953 en este pequeño pueblo de la provincia. La empresa se encarga de la elaboración de productos tradicionales de repostería de forma artesanal.

Desde su fábrica se producen cada año unos 200.000 kilos de productos navideños como mantecados, polvorones, roscos y pastas de almendra, elaborados con mucho cariño y amor.

“Empezó mi bisabuelo con una panadería, mi abuelo empezó a incluir algunos dulces como el mantecado y mi padre cambió la receta llevando los mantecados de Fondón por bandera hasta ser conocidos en toda España” explica Blanca Campos, trabajadora de la fábrica e hija del gerente de la empresa.

“Tenemos una gran variedad de productos, pero nuestra estrella es el mantecado de limón. Está elaborado con productos naturales, sin aditivos y de manera artesanal. El principal secreto de su éxito es que están elaborados con mucho amor”, destaca Blanca.

El amor con el que se hacen así como la cercanía con la gente que compra el mantecado, no solo por la calidad de este dulce, si no por su vínculo emocional, es lo que ha llevado a esta empresa a no incrementar los precios en sus productos a pesar de la subida en los precios de la materia prima.

“Cada vez los ingredientes principales son más costosos, de hecho ha subido muchísimo el azúcar, de manera que antes en el mercado los productos sin azúcar eran más caros que los azucarados y ahora es exactamente al contrario. Nos está costando mucho trabajo mantener los precios” asegura Blanca Campos.

Dentro de la fábrica, además de elaborar sus productos, los envasan de forma manual con ayuda de alguna maquinaria innovadora. La empresa, quiere abogar por la sostenibilidad en sus envases pero “es aún muy difícil eliminar completamente el plástico” ya que el mantecado se trata de un producto que desprende bastante grasa, y las cajas de cartón a menudo suelen mancharse.

La fábrica es además uno de los focos de empleo para los vecinos de Fondón y de toda la comarca. Este negocio proporciona empleo a unas 7 u 8 personas durante todo el año, ya que la producción nunca cesa aunque sea más pausada.

Desde el mes de septiembre, con motivo de la campaña navideña, el número de puestos de trabajo se cuadruplica, siendo alrededor de 30 empleadas, la mayoría mujeres, las encargadas de amasar, hornear, envolver y envasar los dulces que después se distribuyen bajo el sello de Fondón.

Estos mantecados se comercializan en “toda España” sin ningún tipo de publicidad, únicamente a través del “boca a boca”. Se encuentran disponibles en todas las tiendas de la cadena de supermercados Alcampo a nivel nacional y europeo.

En ocasiones, llegan también a Francia, Alemania y otros muchos países a través de su venta online. “Nos gustaría llegar a muchos más sitios pero el envío es muy caro y nosotros tenemos un margen de beneficio muy pequeño, me han llegado a llamar desde California gente que sus antepasados eran de Fondón y quieren recibir nuestros productos” asegura Blanca.

Y en que ni la Navidad ni Fondón se entienden sin este dulce típico de la época. Estos pequeños bocados de sabor extraordinario se han convertido en el y son demandados con ansia durante todo el año, pero especialmente en la temporada navideña.

En definitiva, los mantecados de Fondón son una exquisitez que ha pasado de generación en generación poniendo el sabor y endulzando la Navidad de muchísimas familias.