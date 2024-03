El paro se redujo tímidamente durante febrero en Almería

Fue una caída tímida, en consonancia con lo ocurrido en el resto de Andalucía, la que se registró en los datos del paro relativos a febrero en la provincia de Almería, publicados en la mañana de este lunes por el Ministerio de Trabajo. Son 51.490 las personas que buscan activamente un empleo, un 6,82% de la población total que vive en los 103 municipios que conforman la circunscripción almeriense.

Respecto a lo ocurrido en el mes anterior, el de enero, un momento tradicionalmente malo para el empleo tras el fin de la campaña navideña, se aprecia una leve mejoría. Las cifras del desempleo cayeron un 0,55% entre ambos meses. Mejor es la situación si se compara con lo ocurrido en el mismo mes pero del año anterior, 2023, con una contundente disminución del 6,70%, lo que se traduce en que 3.700 almerienses abandonaron las listas del paro.

Si hubiera que ofrecer un retrato de cómo es quién permanece aún esperando para encontrar un trabajo se aproximaría bastante al de una mujer que tiene más de 44 años. En este grupo de edad hay 1.328 personas esperando conseguir un empleo. El desempleo afecta de una forma desigual según se haya nacido hombre o mujer. Acercarse a una oficina permite comprobar que son más ellas, 3.848, que ellos, 2.054, quienes están esperando para incorporarse al mercado laboral. No es una anomalía de la provincia sino que el dato se multiplica conforme crece la población y en el balance del total andaluz llega a duplicarse, 52.871 frente a 27.228.

Esta situación se suma a la de quienes llegan a la provincia desde otros países y no encuentran una oportunidad laboral. La población extranjera en desempleo es una comunidad de 10.192 personas, una de cada cinco que permanece esperando un empleo. Son en su mayoría quienes se dedican al sector servicios, 4.711 desempleados, acostumbrado a los vaivenes del consumo. Los españoles no se escapan de esta realidad y es el sector que aporta más de la mitad de desempleados, 33.545, sumando nacionales y foráneos. La base sobre la que está construida la estabilidad laboral de la provincia está íntimamente ligada a que los consumidores decidan ir o no a los negocios y superficies comerciales.

Crece la contratación casi un 4%

Con mayor empuje y velocidad creció la firma de contratos en la provincia de Almería, que registró un alza del 3,85% durante el segundo mes del año respecto a lo anotado en el arranque de 2024. En febrero se suscribieron 19.324 acuerdos de trabajo, siendo, pese a la subida, la provincia en la que menos se firmaron de las ocho que conforman Andalucía. En términos interanuales, la subida es aún mayor, creciendo hasta un 20,71% respecto al dato registrado en 2023.

Más de la mitad de los contratos que se firmaron, 10.941, fueron indefinidos, los preestablecidos por ley tras el cambio normativo impuesto por la ministra del ramo, Yolanda Díaz, que restringió los temporales. La contratación temporal, que supone 8.383 de los acuerdos de trabajo suscritos durante el pasado mes, se contrajo un 1,67% respecto al mes anterior. Fue el sector servicios, con 11.529, el que más trabajo dio durante los 29 días del bisiesto febrero.

La afiliación sube levemente medio punto

En la provincia hay actualmente 328.886 personas afiliadas a la Seguridad Social, de la que 265.763 pertenecen al régimen general. Respecto al mes de enero hay un 0,59% más de cotizantes, lo que se refleja en un alza de 1.915 personas si se compara en términos absolutos. En un año se han incorporado a las listas de la Seguridad Social 6.292 trabajadores.

62.417 de quienes cotizan a la Seguridad Social son trabajadores a cuenta propia, estando Almería a mitad de la tabla andaluza en cuanto a número de autónomos. A fecha del 29 de febrero había en la provincia 328.896 cotizantes, siendo esta la mejor cifra en años y superando los datos previos al inicio de la pandemia en 2020.