La pesca de Almería ante una nueva sentencia: "No se podría soportar trabajar solo 6 meses"

El representante del sector pesquero señala también que estas medidas no hacen otra cosa que restar competitividad a los pescadores locales frente a productos de terceros países , “no tiene sentido que se recorte la actividad de la flota de aquí, que ya ejerce un trabajo sostenible, y se consuma más producto importado cuyas embarcaciones no tienen limitaciones en sus territorios. Esto supone una competencia desleal para las empresas familiares de bajura”.

Petición a Planas: que vuelva a rechazar la propuesta y presione

El presidente de la FAAPE y gerente de Asopesca, José María Gallart, pide al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que defienda la pesca del Mediterráneo español en Bruselas. “Le pedimos firmeza ante la Comisión para que no siga recortando la actividad y se tengan en cuenta los esfuerzos realizados hasta ahora y durante una década, más considerando el impacto de la COVID y del conflicto en Ucrania. Si los planes salen tal cual está planteada la propuesta de la Comisión los pescadores nos iríamos a 6 meses de parada y eso no es rentable”. Gallart pide el no del ministro español en el Consejo de diciembre tal y como hizo el pasado año, que si bien no frenó la propuesta de la Comisión si sirve para presionar y mostrar el respaldo al sector nacional, “soy consciente de la buena labor de Luis Planas a favor de la pesca en el Mediterráneo, pero también es verdad, y debo de decir, que, a veces, el Ministerio se escuda en normas comunitarias para aplicar normas que nada tienen que ver con el reglamento europeo”; en este sentido, Gallart cita la modificación de la largura del copo de arrastre, una medida que afecta al sector y que, según él, no está avalada por ninguna prueba científica”.