Las cuatro peticiones de los empresarios de Almería a los Reyes Magos

La Confederación Empresarial de la Provincia de Almería organizó en la tarde-noche de este martes su VII Foro Asempal, que reunió en su sede a diferentes personalidades del mundo empresarial de Almería. Un acto interesante acerca de los 'Riesgos de la Economía Internacional' y que contó con una experta en la materia como es la jefa de la Unidad de Riesgo País de Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación), María José Hernando.

El encargado de abrir la ponencia fue José Cano, presidente de Asempal, que comenzó con un mensaje fuerte, reivindicativo. "El otro día un periodista me preguntó cuales serían las tres cosas más importantes que le pediría a los Reyes Magos. Desearía el reconocimiento social del papel fundamental que las empresas tienen en nuestra sociedad; que no falte el agua que nos da de comer; y que Almería libere todo su potencial de sostenibilidad para hacer frente a los desafíos del cambio climático. Si me hubieran dejado pedir un cuarto deseo para 2023, hubiera pedido conectividad", decía cargando de razón el presidente de Asempal: "Estamos peor que nunca, como viene denunciando José María Rossell desde la Comisión de Turismo. La conectividad con Madrid, Barcelona y Sevilla ha empeorado y a nivel internacional, nos hemos quedado este invierno con un solo vuelo a Londres y no diario, lo que no había pasado nunca. Seguimos teniendo un servicio ferroviario tercermundista con casi 7 horas con Madrid y aún tenemos autovías pendientes. Por si alguno os lo preguntáis, la llegada de la alta velocidad y una administración más ágil y simplificada se repiten cada año en mi carta a los Reyes Magos. Pero miremos al futuro con esperanza".

Las otras peticiones, también importantes, fueron igualmente desgranadas por José Cano. Como en alguna ocasión ya ha comentado, el presidente de los empresarios almerienses aseguró que deben de "vencer ese discurso ideologizado hacia la empresa y lo tenemos que hacer comunicando mejor lo que hacemos, compartiendo nuestras perspectivas". De la misma manera, se muestra convencido de que Almería liderará la producción sostenible de alimentos "gracias a su modelo agroalimentario eficiente y sostenible, a todo el conocimiento y capacidad tecnológica que acumula y a su potencialidad en energías renovables".

Finalmente, antes de dar paso a María José Hernando, también habló de la necesidad imperiosa de infraestructuras hídricas que tiene la provincia. "Es imprescindible poner en funcionamiento la desaladora del Bajo Almanzora, ampliar la planta de Carboneras, impulsar la reutilización de agua depurada, la llegada del agua de Rules y llevar a cabo la necesaria Autovía del Agua de Almería para poder trasladarla a donde se necesite en momentos de escasez. El desafío es urgente porque los impactos del cambio climático se sienten a través del agua".

Panorama internacional

El Foro todos los años plantea temas candentes, este año es indudable que la incertidumbre es uno de ellos. No solo afecta a los ámbitos económico, social y estratégico, sino que también el geopolítico. Según señala el presidente de Asempal, Almería tiene todos los ingredientes para hacer frente a la incertidumbre y convertir las amenazas en oportunidades. El objetivo de este foro es que el mundo empresarial almeriense se revitalice, dando a conocer la situación internacional, de la cual ha hablado María José Hernando de CESCE.

Durante el 2022 se materializaron acontecimientos de gran impacto que continuaron dificultando la economía, y obligaron a revisar las previsiones en cuanto crecimiento. La guerra de Ucrania ha dado lugar al aumento de los precios de materias primas que ha ido creciendo desde el primer trimestre de este año. El bloqueo que han sufrido las exportaciones industriales ucranianas y, el incremento en los precios de los cereales y fertilizantes ha generado un ‘shock’ de materias primas que ha disparado la inflación que era patente desde 2021. Por otro lado, las políticas Covid 0 de China dificultan el crecimiento progresivo de la economía mundial. El confinamiento severo en ocasiones obliga al cierre de fábricas enteras, ciudades y puertos lo que frena a la máquina económica, lo que paraliza totalmente el crecimiento. No obstante, temiendo una caída grave, las autoridades chinas han flexibilizado las políticas preventivas.

Este año iba a ser el de la estabilización económica tras la pandemia que se inició en 2020. Esta creencia se fundamentaba en que la salida de la crisis había sido relativamente rápida por el respaldo de las políticas fiscales y monetarias aplicadas, y que generaron un rebote económico que permitía prever un crecimiento del 4% para el 2022. Sin embrago, ya a finales de 2021 se empezaron a detectar síntomas de inflación, ocasionados por el repentino desembolso del ahorro ciudadano. Este aumento del consumo produjo una demanda que la oferta no era capaz de satisfacer, por lo que se generaron tensiones inflacionistas.

Lo que iba a ser un año de estabilidad, finalmente se ha convertido en el año cuando el ‘shock económico’ ha sido el mayor en 150 años, tan solo equiparable al que vivió el mundo después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.