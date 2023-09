'Alerta amarilla' por el precio del pepino Almería en el arranque de la campaña

El precio del pepino de Almería está en sus horas más bajas, justo coincidiendo con el inicio de una campaña atípica, marcada por la sequía que aún hace estragos en los cultivos y las denuncias de las principales organizaciones agrarias, que aseguran que no se está cumpliendo la prohibición de la venta a perdidas que marca la 'Ley de Cadena Alimentaria'.

En Cehorpa, el pepino Almería se está vendiendo, en su primer y único corte, a treinta céntimos. Un año antes, lo hacía a noventa céntimos. Por cada tres céntimos que se pagaba a los agricultores por el producto, hoy solo se paga uno. Un desplome que ha activado las alertas de ASAJA, UPA y COAG, que monitorearán en los próximos días la situación del mercado. Agrupadas en la Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía, HORTYFRUTA, han activado el Manual de Crisis con el que cuenta la organización para estos casos, declarando la “alerta amarilla” en una situación que también afecta al calabacín, según detallan desde el sindicato agrícola.

La suspensión de la comercialización, una de las posibilidades

Con la "alerta amarilla" declarada ya en la comercialización de calabacín y pepino, HORTYFRUTA tiene establecido un calendario de actuaciones a seguir en el caso de que la situación de los precios no se revierta en los próximos días. Entre esas posibilidades se podría llegar a activar el mecanismo de Extensión de Norma, que se incluyó por primera vez en la pasada campaña, y que incluye la suspensión de la comercialización en los productos de segundas categorías

La venta a perdidas lastra al campo almeriense

La situación que ahora se denuncia con el pepino Almería no es nueva para los agricultores de la provincia, que denunciaron a inicios de mes el incumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria. Todo ello pese a que los representantes de las organizaciones aseguran que la producción ha crecido respecto al inicio de la campaña pasada tanto en pepino como en calabacín. "De pronto, en los últimos días empezamos a ver cómo se desmoronan los precios y caen por debajo de costes, tanto en calabacín como en pepino, a pesar de que el mercado no está soportando un volumen significativo de producción pues no ha dado tiempo aún al estar arrancando la temporada", adelantó la pasada semana el secretario provincial de COAG, Andrés Góngora.

Góngora asegura que esta situación es "es puramente especulativo y no un mecanismo propio de los mercados", y que afecta exclusivamente a los productores pero no a los consumidores que compran los alimentos en el supermercado. "Nadie se beneficia en los lineales de esta situación", añade el representante del campo almeriense ante una voz de alarma que puede dejar sus primeros efectos en los próximos días.