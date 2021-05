La primera asamblea general de CASI tras la pandemia tendrá segunda parte

La Cooperativa Agrícola San Isidro (CASI), todo un referente en producción de tomates, frutas y hortalizas almerienses con más de más de 70 años de historia, vivió en la jornada de ayer sábado una asamblea general trascendental. En la misma se aprobaban entre otros puntos si se limita el acceso a presidente a dos mandatos o las cuentas de la entidad de 2019 y 2020. Y la cita fue fiel a la expectación ya que tendrá segunda parte.

La reunión de todos los socios que integran esta cooperativa, que no se celebraba desde septiembre de 2019 debido a la pandemia, dio inicio a las 17:00 horas en segunda convocatoria y se alargó, debido al intenso debate, hasta pasadas las dos de la madrugada lo que provocó que se pospusiese a una nueva fecha para la semana que viene debido a que no se debatieron todos los puntos dentro del orden del día, un total de once.

Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas a CASI, sí se aprobaron las cuentas de 2018-2019 y 2019-2020, pero otros puntos como el concerniente a los mandatos que el actual presidente Miguel Vargas puede ostentar quedaron, de momento, en el tintero.

Hay que recordar que CASI no atraviesa su mejor momento desde que hace un año terminara de estallar la división que existe en el seno de su consejo rector, en que hay dos bandos totalmente contrapuestos con representación de seis rectores y cinco, grupo este en el que está el actual presidente, Miguel Vargas.

Mientras que hay socios partidarios de uno y otro grupo, sí que es cierto que también los hay que simplemente quieren que la firma sea reflotada y vuelva a la solidez de antaño, para lo que piden asamblea general electoral para que sean ellos quienes decidan el futuro. Se encuentran en total oposición a la fractura en la que se encuentra actualmente el consejo rector y quieren “escuchar y ser escuchados”, tal y como recalcaron el pasado mes de febrero en una movilización en CASI Partidores a bordo de sus vehículos.