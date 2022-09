Un 70% menos de producción de almendra este año en Los Vélez

Las lluvias ocurridas la pasada primavera han tenido como resultado que la cosecha de almendra de la comarca de Los Vélez se haya reducido en un 70%, así lo señala el agricultor de esta zona y miembro de COAG, Juan Pérez, “las lluvias de marzo y abril fueron nefastas para este cultivo. El almendro estaba ya con la flor abierta y estuvo mojada mucho tiempo. Esa humedad le vino muy mal. Luego pudimos ver como proliferaron algunos hongos que precisamente se dan cuando hay una excesiva humedad”. Juan Pérez lleva 40 años dedicado a este cultivo, ha tenido años mejores que otros pero tan soló recuerda una situación nefasta parecida a la vivida en esta cosecha y fue un año en el que la producción se heló en un 80%.

Lo paradójico del momento actual es que a pesar de la escasez de producto el precio no está alcanzando los niveles de otros años. Este agricultor no encuentra justificación alguna a los bajos precios que están recibiendo “sólo nos queda pensar que se está especulando con la almendra. En una situación normal, a menor cantidad de frutos el precio debería ser también más elevado y este año no está siendo así. No hay lógica para lo que está sucediendo, incluso en EEUU se esperan menos kilos”.

En la misma situación que Juan Pérez se encuentra Alexandra Seroshtanova que junto a José Pedro Galera sacan adelante una producción de 20 hectáreas de almendra. Un terreno que en una situación como la vivida el pasado año produjo alrededor de los 9.000 kilos y que este año se quedarán en los 2.500 kilos “lo que ha pasado en esta campaña es desalentador. Hay muchos agricultores que no tienen dinero suficiente ni para pagar la maquinaria para recoger la almendra. Así que tendrán que optar por cogerla a mano o directamente dejarla en el árbol”. Afortunadamente, ellos cuentan con los medios mecánicos para la recolecta y podrán descargar a los árboles de los frutos. Su producción es ecológica y la comercializan a través de Almendrehesa.

Alexandra Seroshtanova es una persona que vive con entusiasmo su trabajo y afirma: “a mi me encanta la tierra, hay que saber escucharla, trabajar con ella porque nos devuelve la vida y nuestro deber es mejorarla. Tenemos que sacar lo mejor de ella pero utilizando lo que la naturaleza nos pone a nuestro alcance”. Las 20 hectáreas que cuentan de almendra están rodeadas de otras 70 hectáreas que, por el momento no tienen intención de dedicarlas a la producción. “Ahora parece que la almendra está de moda, sobre todo por esta zona, pero nosotros hemos decidido no dedicar todos nuestros esfuerzos a ella. Hemos optado por tener otros productos y cultivamos tomates al aire libre, por ejemplo”. Esta agricultora señala que en los últimos años se está realizando la plantación de almendro en grandes superficies de la zona “nosotros tenemos esta tierra gracias al esfuerzo del padre y del abuelo de José Pedro y no hemos ido buscando las subvenciones, pero no es la misma situación para todos”.

Los agricultores se lamentan de que la campaña ha empezado con bajos precios

En esta zona hay un grupo de agricultores que confían la comercialización a la Almendrehesa. Pablo García, director-gerente, apunta que “el escenario para esta campaña se presenta más complicado que el pasado año. Por lo general, la mayor parte de nuestros proveedores van a experimentar una importante reducción de su producción, como consecuencia de diferentes fenómenos climáticos (heladas, lluvias durante la floración…), que en ocasiones motivaron también el desarrollo de graves ataques de enfermedades, y que afectaron especialmente a una de las principales variedades cultivadas en el territorio: la Guara”. Señala, además ,que esta situación que se está viviendo en Los Vélez, “parece ser que por un motivo u otro va a ser la tónica general en la mayor parte de las explotaciones de almendro en nuestro país. De todas formas, esperamos seguir sumando nuevos agricultores a nuestro proyecto con los que consolidar una relación a largo plazo de manera que podamos amortiguar el impacto de esta reducción de cosecha generalizada”.

Por último, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Almería destaca que “en otras zonas como en el Alto Almanzora, aunque también se produjeron incidencias climatológicas, no fueron tan perjudiciales como en la parte norte de la provincia y la reducción para este año podría ser de un 40%”. En la misma línea se sitúa la zona de Nacimiento o Campo de Tabernas y según ha podido conocer la organización agraria todo apunta a una reducción del 50% de la cosecha; en su caso, debido principalmente a que en plena floración apareció ese polvo sahariano que ha empañado el rendimiento de su fruto.

Los responsables de ASAJA explican que el cultivo del almendro sigue en auge en la provincia, alcanzando una superficie que rondaría las 60.000 hectáreas. De hecho, Almería es una de las provincias que mayor superficie productiva de este cultivo registra en Andalucía, junto con Granada y Málaga. Este sector es vital para el interior de la provincia. Hay muchos pequeños agricultores que viven de la recolección de la almendra y su buena evolución resulta muy importante para que no emigren de estas zonas y no se produzca una despoblación.