Los productos del Mercado Central llegan a casa en un click

Ya no son sólo los supermercados los que dan la opción de acceder a un surtido de productos para comprar online y llevarlo a domicilio. Al ecommerce se ha sumado también el Mercado Central. Dos jóvenes emprendedores almerienses, Juan Antonio Ortiz y Raúl Álvarez, con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, ponían en marcha hace unos días la plataforma Mercadodealmeria.com, a través de la cual se pueden adquirir los productos frescos de siempre en los puestos de confianza.

La web, dinámica y de fácil manejo, permite a los clientes realizar sus compras conjuntas de pescado, fruta, verdura, carne, charcutería, legumbres, etc. que dispensa la decena de puestos adheridos a la plataforma en un solo pedido. Además, facilita al usuario solicitar, además del peso, el corte o preparación que desee de la misma forma que lo hace cuando visita el Mercado Central de Almería, de esta forma basta con añadir al carrito el pedido con la preparación deseada y si se requiere de alguna preparación más especial, solo tiene que añadir una nota junto a tu pedido y lo preparan a su gusto. Los pedidos se preparan y se entregan el mismo día para que el producto llegue directo del mercado al domicilio.

En la compra se puede solicitar el tipo de preparación que se desee como si estuviera en el mercado físico

El precio de los productos no varía de la plaza a la mesa, ya que este se actualiza en la tienda online de forma similar al que se encuentra en el mercado físico ese día. Respecto a los repartos, se procede a los mismos en Almería capital, incluyendo barrios más alejados del centro como Retamar, El Alquián y La Cañada, y zonas próximas como Aguadulce, El Parador, Huércal de Almería y Viator, mientras que el coste de los envíos será gratuito para pedidos superiores a 60 euros en Almería ‘centro’, siendo sólo el gasto de envío de 3 euros si no se llega a esa cuantía, y para pedidos a partir de 90 euros en el resto de localizaciones, 5 euros de coste si igualmente no se llega a esa cantidad, un precio muy asequible teniendo en cuenta que ahora tiempo y desplazamiento al comprador.

Con esta iniciativa, que también cuenta con perfil en Facebook (Mercado de Almería) con más información, los Ortiz y Álvarez también pretenden potenciar el producto local de calidad y el Mercado Central de Almería, “estamos muy comprometidos con el comercio local. Nuestro objetivo es potenciar los productos de Almería y acercar los productos frescos del mercado sin que suponga ningún esfuerzo para el consumidor” .