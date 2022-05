La responsabilidad social se instala en las empresas de Almería

Las empresas son motor del desarrollo social, y lo son porque contribuyen directamente desde el aspecto económico al bienestar ya no solo de sus trabajadores, sino de la sociedad en la que está enclavada. Sin embargo, especialmente desde principios de este siglo, aunque es el los últimos años cuando de verdad se está plasmando, es necesario dar un paso más y estos, los agentes empresariales, se ven en la tesitura de hacer un poco mejor la vida a sus empleados y participar en la sociedad que viven desde un punto de vista sostenible, en conciencia con el medio ambiente y también desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades.

Eso es lo que dejó patente la jornada celebrada esta mañana en la sede de la patronal almeriense, Asempal, que junto con CaixaBank y bajo el nombre de 'Las empresas, motor de desarrollo social', se ha analizado la necesidad de invertir no solo dinero, sino también esfuerzos en algo que no cuesta tanto como puede antojarse y que cada vez, por fortuna, se está extendiendo más ya no solo entre las grandes empresas, sino también en las pymes y micropymes.

Eso es precisamente lo que alabó el vicepresidente de Asempal y director corporativo de Primaflor, Cecilio Peregrín, encargado de inaugurar esta cita, quien fuen tajante al asegurar que el tejido empresarial, además de la administración, claro, “son el motor del desarrollo social. Y en Almería, son grandes tractoras del bienestar”.

Además, el responsable de esta gran empresa del sector agroalimentario, como es Primaflor, expuso como todo el tejido se volcó sin esperar nada a cambio en el peor momento de la pandemia, poniendo de manifiesto ese ADN que existe en la provincia con esta vertiente de la Responsabilidad Social Corporativa que, incluso muchas empresas ya practican sin saberlo.

Igualmente, Ángel Francisco García Lechuga, director comercial de Empresas de CaixaBank en Andalucía Oriental, y la diputada de Empleo, Promoción Económica y Empresa de la Diputación de Almería, Carmen Navarro; expusieron la importancia de esa 'S' en la RSC y cómo sus instituciones trabajan y promueven esta cultura para la que no existe un modelo único de actuación, pero donde sí quedó claro que siempre es positivo establecer una estructura para ejecutarlo.

Uno de los retos es, sin duda, expandir esa filosofía por el resto de las firmas almerienses, y por eso, tanto Caixabank como Asempal. En el primer caso por medio del Programa Incorpora de su Fundación, que ofrece un servicio de intermediación, sin coste para las empresas, asesoramiento y acompañamiento en acciones de responsabilidad social, centradas en la integración sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad social; entre otras muchas iniciativas. Y por parte de la patronal con Comisión de Responsabilidad Social Empresarial e Igualdad está presidida por Concepción Parra y de la que forman parte algunas de las firmas más representativas por volumen de la provincia y que más camino llevan recorrido en este ámbito, como: Senator, Primaflor, Agrícola Navarro de Haro o Grupo Caparrós, entre otros muchos.

Una vez hechas las presentaciones y expuesto el objetivo de la jornada, su desarrollo, magistralmente conducido por Mar Panizo, directora de Comunicación de Asempal, ha llegado la exposición de casos reales de implementación de RSC en empresas almerienses con dos mesas redondas, la primera con la participación de Grupo Caparrós, Hoteles Senator Hotels & Resort y Los Cazadores de Sonrisas, empresas de referencia en materia de RSE y quienes a través de sus representantes han contado cómo está estructurado su manual de buenas prácticas.

En la segunda mesa redonda, se han abordado las ventajas del propio Programa Incorpora de la Fundación La Caixa, con la participación de CASI, La Unión y Celemín Cicue, empresas usuarias del Programa.