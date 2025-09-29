La sal, una joya que nace y se extrae en el corazón del Cabo de Gata: así la trabajan

Las Salinas de Cabo de Gata es uno de los lugares más emblemáticos de la provincia de Almería, una auténtica mina de sal a cielo abierto que se encuentra situada en un entorno único lleno de belleza, historia y naturaleza y que además forma parte del corazón del Parque Natural de Cabo de Gata.

Las Salinas de Cabo de Gata. / Javier Alonso

En esta salina, cada día se produce un amalgama de colores que llevan desde el rosa de sus aguas embalsadas, al blanco de la sal recolectada y apilada que da la sensación de ser fruto de una auténtica nevada junto al nivel del mar, dejando una estampa inigualable que se completa con unas instalaciones que tienen ya más de 100 años de historia pero que cuentan con los más novedosos sistemas de extracción.

La explotación, se encuentra gestionada por Unión Salinera de España que pertenece al francés Grupo Salins, uno de los más grandes en cuanto salinas del mundo que tiene explotaciones en Torrevieja, Cádiz, Santa Pola y comercializa la sal bajo la marca Sal Costa, y además cuenta con otras salinas en Francia y el resto del mundo.

"Cada salina es un mundo", la de Cabo de Gata también

Salinas de Cabo de Gata. / Javier Alonso

“Cada salina es un mundo, ninguna es igual y esta es una muy especial por todo lo que supone para la naturaleza, atrayendo aves migratorias y siendo refugio para muchas especies protegidas”, explica Julián Márquez, responsable de la planta de extracción de Cabo de Gata.

El proceso de extracción de sal comienza cuando el agua del mar penetra en la laguna artificial a través del canal de La Fabriquilla y recorre una distancia de 7 kilómetros aproximadamente por un circuito subterráneo hasta llegar a los cristalizadores de la salina, donde el sol y el viento juegan un papel fundamental en el aumento de la salinidad del agua mediante la evaporación. En estas balsas o cristalizadores, el agua deposita todos los minerales hasta conseguir obtener el cloruro sódico, es decir, la sal propiamente dicha.

Es en dicho espacio de las casi 400 hectáreas de extensión la salina, justo al inicio del proceso, donde se encuentra la gran mayoría de flora y fauna que hay en la salina. “El 99% de las aves que hay en el parque natural se concentran en este lugar porque está lleno de artemia salina, que es el alimento principal del flamenco. No hay otro sitio en el Cabo de Gata que tenga más vida”, explica.

La pequeña salina de Almería produce tres tipos diferentes de sales marinas. La joya de la corona, es la Flor de Sal, completamente artesanal, pura y ecológica de la que únicamente se recolectan 15 toneladas al año. “Para nosotros es la mejor del mundo, no hay otra igual porque tiene todos los componentes marinos, es muy rica en magnesio, y posee muchas propiedades para el cuerpo humano que la hacen maravillosa”, apunta Julián.

Para obtenerla, una vez el agua llega a las balsas de cristalización y se alcanzan los 26 grados de densidad en el agua, comienzan a formarse las escamas de Flor de Sal en la superficie gracias al contraste de temperaturas entre la noche y el día en los meses más calurosos del año. Esta fina capa, se recolecta a mano en los meses de abril a agosto y no sufre ningún proceso de transformación, se comercializa tal cual se recoge ya que no tiene ningún tipo de impureza. “La Flor de Sal de Cabo de Gata es un producto gourmet muy exclusivo que se comercializa principalmente en Almería y en puntos muy concretos de España”, explica Julián.

El grueso de la sal que se produce en este entorno, al año unas 30.000 toneladas, se destina a deshielo y se recoge entre los meses de septiembre y octubre en los que el trabajo en las salinas se encuentra en pleno apogeo. La sal, lavada, picada y extendida, se apila en grandes montañas junto al pasillo central para ser llevadas a la zona industrial desde donde partirán en barco principalmente hacia Noruega e Inglaterra.

Por último, también se produce la sal marina húmeda que ha comenzado a recogerse este año por primera vez en muy pequeñas producciones. Esta sal marina común está dedicada al consumo y es la que se decanta, cristaliza y queda en el fondo de las balsas de Flor de Sal tras ser recolectada. Cabe destacar, que el producto ha sido reconocido hace unas semanas con la certificación ecológica.

Pero además, la salina ha adquirido en los últimos tiempos una labor divulgativa muy importante y se ha convertido en un atractivo para los turistas que se acercan a conocer este enclave almeriense tan característico. Desde el pasado mes de abril, la explotación abre sus puertas al público a través de visitas guiadas que permiten vivir la experiencia y conocer el trabajo de la extracción de sal de primera mano, así como todo lo que supone el funcionamiento de esta planta para conservar el entorno.