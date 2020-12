El sector del manipulado en Almería se niega a más precariedad

“Necesitan estabilidad y tener una empresa todos los años, de manera fija discontinua, porque las empresas no trabajan con cincuenta trabajadores, sino que tienen una media de 400. Ya está bien de aguantar, no se puede seguir así y por eso hay que firmar un convenio en condiciones porque si no iremos a la huelga”, así de tajante se ha mostrado esta mañana Francisca Ramírez, secretaria general de UGT FICA, ante la grave situación que vive el sector del manipulado almeriense en el que hay más de 25.000 personas trabajando en la provincia de Almería, la mayoría mujeres, que en las circunstancias actuales no pueden gozar de ninguna estabilidad laboral, ni tampoco conciliar su empleo con la familia.

Por ello, y ante la falta de acuerdo para la firma de un convenio colectivo que dignifique este trabajo, los sindicatos UGT y CCOO se han movilizado hoy adelantando que ya han cerrado huelga para los días 23, 24, 26 y 28 de diciembre. Y serán más si la patronal no cede y se llega a acercar posturas.

Por su parte, su homólogo en CCOO como secretario general de Industria, Javier Castaño, suscribe estas palabras y adelanta que van a una con esta reivindicación. “La patronal quiere una irregularidad total en el sector llámese llamare a los trabajadores de un día para otro, no saber esta persona cuántas horas va a echar en la jornada y, por supuesto, no saber mensualmente cuánto dinero va a ganar”, lamenta.Ambos sindicatos entienden que esta circunstancia roza la ilegalidad y por ello toman esta decisión de los días de huelga, que además se va a complementar con una marcha de vehículos el próximo día 21 de diciembre.

Hoy mismo se va a desarrollar una reunión al máximo nivel sindical para que el sector del campo, otro ámbito muy golpeado por la precariedad, se una también a esta causa. Un sector este, el de los trabajadores a pie de finca, que en Almería cuenta con cerca de 60.000 trabajadores y que lleva desde 2015 sin convenio.

“Tiene unas condiciones incluso mucho más precarias que el manipulado. Es un ámbito en el que no se paga siquiera el salario mínimo interprofesional. Con lo cual, se van a unir y van a participar y donde próximamente se aportarán más datos con el respaldo de sus delegados”. Además, mañana se producirá la primera negociación con el SERCLA con la patronal previa a la huelga, donde los sindicatos esperan que venga con nuevas propuestas.