Las fotos de la entrada en la cárcel de Nicolás Sarkozy

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy entró este martes en la prisión parisiense de La Santé para cumplir la pena de cinco años impuesta por la financiación de la campaña electoral que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi.

El primer ex jefe de Estado francés en ser encarcelado llegó a la prisión escoltado en un coche negro y seguido por motoristas de televisiones que trasmitieron en directo el trayecto desde su domicilio en el distrito XVI. Su entrada se produjo sobre las 9:39.