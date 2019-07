Abraham Lacalle expondrá ‘No una ventana’ en la galería Marlborough

La Galería Marlborough abre la temporada con una muestra individual del pintor Abraham Lacalle (Almería 1962). Incluye una veintena de pinturas al óleo de diversos formatos. Los últimos trabajos de Abraham Lacalle no solamente proponen un regreso a la representación de un modelo real sino que también plantean una acentuación de la crítica de los lenguajes pictóricos que es marca de la casa.

Lacalle se ha detenido en los paisajes en que se hace explicita la intervención del hombre. Lo vivo y lo inerte confunden sus fronteras. Lo vivo se transforma en paisaje y lo inorgánico se personifica. Estamos ante una lectura contemporánea del paisaje que devuelve a lo sublime un componente en cierto sentido ecológico.

El título de la exposición, No una ventana, añade un nuevo desafío a otra convención: la del cuadro como ventana, como abertura en la pared que se contempla con distancia. El cuadro según Lacalle es un elemento físico en sí mismo cuya composición, color y elementos de ficción invitan a entrar en su espacio.

Algunas de sus exposiciones más destacadas de Abraham Lacalle han sido Recent paintings, Marlborough Nueva York (2019), El despertar. Landscapes after the battle, Nova Invaliden Galerie, Berlín, Alemania (2016). También ha expuesto Incendios, Galería Marlborough, Barcelona (2016); Pintura bélica, CAAM, Las Palmas de Gran Canaria (2015); Tríptico de Málaga, CAC Málaga (2015); Bandini Baker, The Spanish Sindicate, Track 16 Gallery, Santa Monica, EE.UU. (2011); Abraham Lacalle. Marlborough Gallery Chelsea, Nueva York, EE.UU. (2008); Abraham Lacalle, Un lugar donde nunca sucede nada, MNCARS (Espacio Uno), Madrid, (2005); Pinturas de ida y vuelta. Marlborough Chelsea, Nueva York, (2004).

Asimismo, su obra forma parte de las colecciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla), el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo (Palma de Mallorca), la Colección Santander (Madrid) y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid).