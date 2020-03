Activados los preparativos para las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro en Almería

Esta semana Gemma Giménez ha mantenido las primeras reuniones para activar la maquinaria que pone en funcionamiento el proyecto de dirección artística de las XXXVII Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, tras ganar el concurso público convocado por el Ayuntamiento de Almería. “Es una de las metas que no me atrevía casi ni a soñar, como almeriense profesional de las artes escénicas, les he tenido siempre mucho respeto y para mí significaban una cita fundamental del calendario teatral”, explica Giménez.

Del 16 al 26 de abril las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro nos adentran en los textos de los siglos XVI y XVII, gracias a una programación desplegada también por la provincia, que convierten Almería en la capital del teatro clásico. Aunque se reserva el contenido completo que se presentará en pocos días, la directora adelanta algunos elementos claves de este encuentro erigido sobre representaciones teatrales en diversos formatos, arte urbano, encuentros gastronómicos y conciertos, entre muchas otras actividades, coordinadas con el Ayuntamiento, la Diputación y la Universidad de Almería.

La cita con los clásicos abarca hasta doce escenarios de la ciudad con un clara intención feminista. “Las Jornadas giran alrededor de figuras femeninas claves del Siglo de Oro como son Ana Caro de Mallén, María de Zayas, el personaje de la pastora Marcela de El Quijote..., así como de directoras contemporáneas que están revisando los clásicos como Ainhoa Amestoy”, explica. En la programación oficial Gemma Giménez ha manifestado su interés en representar distintos enfoques de los textos del Siglo de Oro que pasan por la descontextualización, una mirada más clásica y hasta obras nuevas inspiradas en el teatro áureo.

Es evidente que las presentes Jornadas sitúan a la mujer en primer plano también desde la dirección, y es que el segundo eje vertebrador de este festival es María Isabel Rodríguez, la profesora e investigadora especialista en Calderón de la Barca que coordina el ciclo académico. La actividad se desarrollará del 23 al 25 de abril en el Museo de la Guitarra y contará con la participación de ponentes de prestigio internacional.

La almeriense Gemma Giménez ha puesto su vida profesional y personal al servicio del teatro desde que comenzase en el medio a los 17 años en el Aula de Teatro de la UAL. Los frutos se han dejado ver en las salas de teatro alternativo de Madrid y del panorama nacional como La Sala Triángulo, La Cuarta Pared, La Imperdible de Sevilla o el Teatre Sans de Mallorca. También se curtió en la capital con Entreatradas Teatro, tras conseguir su Bachelor con honores de segundo grado en Interpretación y Dirección de Escena por la University of Kent at Canterbury en el año 2004.

En esta compañía, cofundada con otras cómplices de profesión, aprendió las funciones de producción, distribución y gestión. Después de hacer todo eso, se transformaba en Adela, la protagonista de ‘La Casa de Bernarda Alba’ y alcanzaba la felicidad sobre el escenario. Actualmente le siguen preguntando en la calle por su ‘papel de mala’ en la serie ‘Yo soy Bea’, y su trabajo en series alcanzó otros comerciales productos televisivos como ‘Hospital Central’ o ‘ El auténtico Rodrigo Leal’ (Antena3). El personaje de Martina y su voz al final de ‘La Voz dormida’ le permitieron trabajar junto al director de cine Benito Zambrano. En cuanto al teatro, la obra que sin duda la llevó más lejos, geográfica y profesionalmente, fue ‘Humo’ de Juan Carlos Rubio, proyecto en el que se medía con gigantes de la interpretación como Kiti Mánver y Juan Luis Galiardo

A su vuelta a Almería tras la maternidad, en 2013 junto a varios socios funda MicroTeatro Almería, espacio que, a pesar de su corta andadura, revitaliza la escena teatral almeriense y da lugar a nuevos espacios y encuentro profesionales. Su labor como directora artística y gestora de la sala la llevan directamente a la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA) donde actualmente combina su figura como gestora cultural y directora de programación con la coordinación del Aula de Teatro EMMA, integrada por 164 alumnos y cinco profesionales de las artes escénicas. En este espacio especializado en interpretación, escenografía y teatro de improvisación, desarrolla una destacable labor de divulgación del teatro del Siglo de Oro a través de montajes teatrales, viajes a los principales festivales del país y encuentros con directores de la escena teatral andaluza.