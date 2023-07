‘Adiós caballos’ ofrece un gran concierto en Roquetas de Mar en el programa ‘A pie de calle’

El Anfiteatro de Roquetas de Mar acogía a la formación Adiós Caballos que ofreció un gran concierto al público asistente. Esta actuación se enmarcaba en el programa A pie de calle que organiza la concejalía de Cultura de Roquetas de Mar.

El grupo lo integran Bartolomé Gázquez Rodríguez (Guitarra y coros), Manuel García García (batería), Enrique Villanueva Benito (voz) e Indalecio Gallardo Rodríguez (bajo). En el anfiteatro de Roquetas interpretaron un repertorio con canciones como Sangre Calígula, Llora Otoño, Ahora Viento, Termitas y Haikus, El hambre, LLueve en Ninsei, Ostende y Fallo en Troya.

Adiós Caballos es el nuevo nombre de At Least quienes fueron mejor demo andaluza para Mondosonoro y posteriormente aparecieron en múltiples listas de lo mejor del año con su debut. Gracias a esto giraron por la península y compartieron sala y carteles en festivales como el mítico Festimad o Lagarto Rock con bandas como Ben Harper, The internacional Noise conspirancy, the Pixies, Korn, The bronx, Standstill y Hedtrip.

Con su último Ep, ahora cantando en español han sido elegidos entre los 10 mejores Eps de Andalucía para el medio Mondosonoro y han aparecido en medios especializados como Rockzone, Mautorland, Cielos Ciegos, han sonado en la radio dentro de la programación más alternativa de Rock FM e incluso han sido reseñados por medios internacionales como Idioteq.

Han recorrido miles de kilómetros presentando su nuevo trabajo por salas de Madrid, Burgos, Valencia, Castellón, Málaga, Palma de Mallorca, consiguiendo colgar el cartel de todo vendido en la mayoría de estas fechas y compartiendo escenario con grupos representativos de su estilo.