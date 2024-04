‘Aidalai’ rinde tributo a Mecano y ofrece un gran repertorio en el Auditorio de Roquetas

La música de Mecano volvió a sonar el sábado en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. Isabel Fernández, voz solista de Aidalai. Tributo Mecano acompañada de tres geniales músicos como Manu Porras, Pepe Monzón y José Manuel hizo un extenso recorrido por una serie de canciones que marcaron una época.

A pesar del tiempo que hace que Mecano dejó los escenarios, el público que se dio cita en Roquetas disfrutó de casi dos horas de espectáculo y sobre todo se pudo levantar de sus asientos para bailar y en muchas ocasiones hicieron los coros de Isabel Fernández, que aparte de su voz, parecida a Ana Torroja, ofrece una serie de gestos y movimientos que recordaban a la cantante de Mecano.

Los componentes de Aidalai comenzaron su concierto con Héroes de la Antártida y Peón de Rey, pero no se dejaron por el camino canciones como Hijo de la Luna, La fuerza del destino, Me cuesta tanto olvidarte, Mujer contra Mujer, Aire, Un año más, Barco a Venus, Cruz de navajas, El 7 de septiembre o un medley de canciones como Me colé en una fiesta, Hoy no me puedo levantar o Maquillaje’. Isabel Fernández le dio un toque mágico a cada tema e incluso hizo una breve introducción a cada uno de ellos. Eso sí, al inicio del concierto pidió al público que hiciera fotos y las colgaran en las redes sociales del grupo. “Quiero que atiendas aparte de la música a los mensajes de estas canciones”, dijo Fernández.

Luego sonaría el tema Los amantes, un gran tema de Mecano. El show más completo que llevó al público a la década dorada de la música continuó con el tema Aire, El fallo positivo y El blues del esclavo, cuya letra hace referencia a la época de la esclavitud en Estados Unidos.

Tras Hijo de la Luna sonaba Un año más, una canción que se suele cantar cada 31 de diciembre. Seguidamente, Isabel Fernández explicó que “Nacho Cano tuvo una persona especial en su vida como fue Paloma Fernández. Salieron un tiempo y al final se separaron. Tenían esa conexión tan especial el uno con el otro, que después de haberlo dejado, celebraban su aniversario cada 7 de septiembre”. Sonó el tema El 7 de septiembre.

Tras un medley con varios temas que hacían un recorrido por los grandes temas de Mecano, sonaba Naturaleza muerta. Con la interpretación del tema Dalai Lama, Isabel Fernández dijo que “esta canción la compuso Nacho Cano durante un retiro que hizo a Nepal, ya que era budista. Allí Cano descubrió que al Dalai Lama le gustaba de pequeño jugar con los meccano, es decir, con las piezas de construcción y encontró una especie de conexión”.

Otro temazo que sonó a lo largo de la noche fue Eungenio Salvador Dalí, del que la vocalista Isabel Fernández señaló que “las obras de arte no son solo pinturas o esculturas, sino que para mí lo son algunos edificios, algunas películas, algunos libros e incluso algunas canciones. La canción fue escrita de un genio para otro genio”.

Cruz de navajas, La fuerza del destino y Mujer contra mujer pusieron el final al concierto donde el público lo pasó en grande, echando una mirada atrás y recordando una época gloriosa del pop español de la mano de Mecano. Brillante Isabel Fernández con una voz muy particular, acompañada de Manu Porras a la batería, Pepe Monzón a la guitarra y José Manuel al teclado, que dejaron constancia de su profesionalidad y entrega.

Tras marcharse del escenario, tuvieron que regresar para hacer Barco a Venus y Me cuesta tanto. El público lo despidió con una sonada ovación, mientras Isabel Fernández daba las gracias a un público tan maravilloso y elogió el excelente trato recibido en Roquetas de Mar.