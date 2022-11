Aitana Sánchez-Gijón regresa a FICAL con la película ‘La jefa’

Si el pasado viernes Aitana Sánchez-Gijón descubrió su Estrella en el Paseo de la Fama y recibió los aplausos del público al recoger el premio ‘Almería, tierra de cine’, ayer regresaba a FICAL a través de la ficción con el largometraje La Jefa, dirigida por Fran Torres, que participa en el concurso nacional ‘Ópera Prima’. Su productor, Daniel Boyero, aseguró que “es un thriller psicológico que va más allá, y hemos comprobado que tras verlo está provocando reflexión y mucho debate entre los espectadores”. El productor estuvo acompañado en la habitual rueda de prensa por la diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales, y el director de FICAL, Enrique Iznaola.

La película cuenta la historia de un vientre de alquiler, pero enmarcado en una situación muy especial. Sofía se queda embarazada sin haberlo planeado. Sin familia en España y con dudas sobre el futuro de su maternidad, parece abocada a volver a su país y abandonar la carrera profesional por la que tanto ha luchado. Sin embargo, su jefa, una mujer hecha a sí misma a la que admira por encima de todo le hace una inusual proposición: darle el hijo en adopción a ella y a cambio continuar con su promoción dentro de la empresa. Sofía acepta la oferta sin saber que no todo es como su jefa le ha contado…

Dani Boyero afirma que “la película tiene violencia, ambición, moralidad, y tramas y subtramas, que es lo que hace que una vez que te sientes en el sillón, no te levantes”. El éxito ha sido tal que “en la primera semana en la plataforma digital Netflix fue primera en España y después de tres semanas nos comunicaron que había sido la película número 1 en todo el mundo. Toda una sorpresa, superando nuestras expectativas. Aunque el tema es universal, en Latinoamérica se palpa más esta problemática, está candente el tema, pero en los países no hispanos no pensamos que iba a calar tanto”.

De Aitana poco hay que decir más, es una de las grandes actrices del cine español y en este largometraje lo vuelve a demostrar. “Estuvo implicada desde el primer momento y borda el papel de jefa”. Pero Cumelén Sanz es menos conocida. “Fue todo un descubrimiento. Cuando nos envió su material audiovisual nos conmovió. La película la rodamos en un mes, pero antes estuvimos ensayando entre las dos actrices y el director un mes entero”.

Tanto el director Fran Torres como el productor proceden de la publicidad, lo que se aprecia en la envoltura visual de la película. Dani Boyero explica que “llevamos haciendo publicidad juntos toda la vida, pero nuestros trabajos siempre tenían un enfoque cinematográfico. Nuestro camino era la publicidad, pero sabíamos que acabaría derivando en un largometraje”.

Uno de los temas de la película es el abuso de poder. “Es verdad que llegan a un acuerdo, pero lo bueno de la película en que en algunos momentos ves a la jefa como la mala y en otros piensas qué lista es la empleada. Existe abuso de poder, pero también ambición, lo que genera que el espectador esté de un lado y del otro”.