Alaitz Leceaga presenta ‘Las dos vidas de Mina Índigo’ en Almería

La escritora vasca Alaitz Leceaga presentó el pasado jueves en Almería su última novela Las dos vidas de Mina Índigo en el marco del ciclo Diario de los Libros que organiza Diario de Almería. El acto literario se llevó a cabo en el Centro de Cultura de Cajamar. La autora estuvo arropada por el director de Diario de Almería, Antonio Lao y la vicerrectora de Extensión Universitaria y Comunicación, María del Mar Ruiz.

Fue precisamente, Ruiz la que hizo una introducción a la obra y a la figura de Alaitz Leceaga. Recordó que Leceaga es una escritora joven que publicó su primera novela en el año 2018, habiendo sido premiadas sus tres novelas anteriores. “La protagonista de la obra es Mina Índigo, la médium más solicitada de Barcelona y nos situamos a finales del siglo XIX. Mina es una mujer muy observadora, experta investigadora que utiliza sus contactos para obtener información comprometedora de sus clientes”.

Alaitz Leceaga se mostró encantada de estar en Almería, donde era la primera vez que presentaba una de sus novelas. “Siempre tuve claro en esta obra que Barcelona era la ciudad en la que Mina Índigo podía brillar. Índigo es una espiritista, algo que está de moda en un momento tan convulso como es finales del siglo XIX’.

También reconoció que le apasionó la fase de documentación para escribir la novela. “Me gusta mucho rebuscar en bibliotecas y en archivos y tenía clarísimo que gran parte de toda esa información real de alguna manera tenía que aparecer en la historia. Creo que siempre le debes a los lectores cierta parte de la realidad”, dijo la escritora.

La escritora vasca definió al personaje de Mina como “una mujer que tiene una gran habilidad para meterse en la piel de otras personas. Es capaz de caminar por esa línea, por ese margen, algunas veces más acertada que otras, pero provoca fascinación, y eso me lo dicen muchos lectores”.

La novela que cuenta con más de 600 páginas conecta desde la primera página con el lector. El mundo del ocultismo es clave en esta obra de Leceaga. La escritora explicaba que “a finales del siglo XIX se suceden los grandes descubrimientos científicos y de repente se encuentran con el nuevo descubrimiento como es el ocultismo y el espiritismo. En aquel momento se convierte en una nueva ciencia y despierta interés en las personas de clase alta y en las fiestas que se celebran casi siempre hay invitada una médium”.

“Me atraía mucho contar una historia en la que una de las protagonistas tuviera ese acceso a ese mundo que nos puede resultar tan ajeno a todos los demás”, dijo la escritora. “Mina es un personaje muy complejo y por lo tanto tiene un pasado lleno de secretos. Parte de ese pasado misterioso, que se va descubriendo poco a poco en la novela, transcurre en Cuba. Vemos la influencia de otro tipo de hechicerías que estaban muy presentes en Cuba. Todo lo que le sucede en Cuba determina la vida y las decisiones que toma Mina”.

Leceaga reveló que lo que más le gusta a los lectores de la novela es la relación entre Mina Índigo y el doctor Ellis. “Es verdad que Mina tiene un sistema de creencias totalmente opuesto al doctor Ellis. Mientras Mina es la forma espiritual de entender el mundo, el doctor Ellis es un hombre de ciencia, un hombre moderno y en esa época él se aferra a la ciencia”.

“Mina es como una guardiana de los secretos y de alguna manera es capaz de custodiar los secretos ajenos, pero solo le será más útil guardarlos que revelarlos en su provecho”, subrayaba la escritora, que también explicó al público su forma de trabajar. “Soy una escritora que antes de ponerme a escribir hago esquemas, resúmenes y biografías de los personajes protagonistas. Antes de sentarme al teclado ya he hecho todo el trabajo de tramas y personajes, y con ello me aseguro que al llegar al final, los lectores van a encontrar esas respuestas que le he prometido en la primera página”.

La autora habló de la inspiración a la hora de escribir. “Para mí es natural imaginar historias. Desde que era pequeñita el primer acercamiento a las historias se produce a través de los cuentos que te cuentan tus padres. De alguna manera, siempre ha estado muy presente en mí como lectora y creo que de alguna manera eso ha ido dando forma a mi yo como autora. Imaginarme todas esas historias no me resulta difícil”, aseguraba.

También recordaba que su primer lector es su marido y dejó constancia que jamás en la Editorial le han pedido reducir los manuscritos de sus novelas. “Tengo mucha suerte porque trabajo con un grupo de personas en la Editorial que me apoyan siempre. Trabajo con personas apasionadas que les encantan mis historias. Yo mi experiencia con mis editoras es maravillosa”.

Reveló que ya esta trabajando en su próxima novela. “La promoción de la novela me ocupa prácticamente todo el tiempo, porque considero que el proceso no está acabado hasta que una novela llega a los lectores. Pero ya estoy maquinando una nueva novela”.

A preguntas del público, Alaitz Leceaga contó también cuales son sus fuentes literarias y sus autores preferidos. “Creo que leyendo mis historias se aprecia que tipo de novelas disfruto yo leyendo. Ruiz Zafón proyecta una sombra sobre mí y sobre un grupo de autores de una generación. Tan poco intento esconder las influencias, porque somos un poco lo que leemos y también lo que escribimos”, concluyó. La próxima cita con Diario de los Libros será el 16 de noviembre con Lorenzo Silva y Noemí Trujillo.