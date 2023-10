Alaitz Leceaga: “He tenido mucha suerte con los lectores que apoyan mis historias y mis personajes”

La escritora presenta esta noche a las 20 horas en el salón de actos del Centro Cultural Cajamar la novela Las dos vidas de Mina Índigo, una novela que combina misterio, historia y amores imposibles. La autora vasca estará acompañada por el director de Diario de Almería, Antonio Lao y la vicerrectora de Extensión Universitaria y Comunicación de la UAL, María del Mar Ruiz. Esta actividad se enmarca en el ciclo Diario de los libros que organiza Diario de Almería.

-¿Usted fue una niña muy lectora y me gustaría saber si ya escribía?

-Se nota mucho y más en mis novelas ese acercamiento primero a los libros, a las historias y a los cuentos que te cuentan tus padres cuando eres pequeño. Es algo que está presente en todas mis novelas y para los lectores es fácil reconocer esa influencia de los cuentos de hadas y las historias y los primeros libros que lees cuando eres más jovencita.

-¿El hábito de leer a tan temprana edad ha sido clave y fundamental para ser la escritora que hoy es?

-Para mí, sí. Yo disfruto mucho leyendo, leyendo historias de otras personas, llevándome de la mano con los personajes que escribe otra gente. Para mí es todo un mundo, lo mismo leer que escribir. No puede ir una cosa sin la otra.

-En los primeros años, tanto niños como niñas sueñan con tener una profesión concreta en la vida. ¿Usted tuvo claro que su futuro sería escribir?

-Es verdad que siempre me ha atraído el mundo de la literatura. Luego la vida te lleva por diferentes caminos porque yo tenía un trabajo que no tenía nada que ver con el mundo editorial. Pero es verdad que desde que era muy pequeñita me vi muy atraída por la literatura, por escribir y por los libros.

-Las dos vidas de Mina Índigo es su cuarta novela. Sus anteriores obras todas han obtenido premios importantes. ¿Estos premios sirven para corroborar la valía literaria de un autor?

-Llevo poco tiempo en el mundo editorial, ya que son menos de cinco años y esta es mi cuarta novela. Considero que he tenido mucha suerte, por el reconocimiento, los premios y la crítica. He tenido mucha suerte con los lectores que apoyan mis historias y mis personajes.

-Como apasionada lectora me gustaría saber por qué tienen tanto interés para el lector las novelas que reúnen intriga y misterio.

-Yo disfruto mucho leyendo historias de intriga, suspense y misterio. Y ademas disfruto mucho escribiéndolas. Nos interesa mucho este tipo de novelas porque nos da la oportunidad de resolver algo, es un misterio que comienza, seguimos una serie de pistas y al final sabemos que vamos a tener una conclusión. Nos gusta mucho jugar a ser detectives y leer este tipo de historias hace que el lector disfrute muchísimo.

-Las dos vidas de Mina Indigo la sitúa en Barcelona a finales del siglo XIX, con vistas a una Expo Universal. ¿Qué tuvo primero el personaje o el lugar del desarrollo de la obra?

-Lo primero fue Mina Índigo, un personaje al que le coges mucho cariño como autora y también los lectores. En un viaje para la promoción de mi anterior novela a Barcelona conocí bien la ciudad y tuve claro que sería el escenario donde a Mina la tenía que situar, en un tiempo complicado a finales del siglo XIX.

-¿El papel del ocultismo a finales del siglo XIX es tan clave en la figura de Índigo en su novela?

-Ahora en 2023 en la época de la ciencia y el conocimiento, el ocultismo lo vemos como algo residual o de puro entretenimiento, pero a finales del XIX, lo sobrenatural o el ocultismo se creía como una nueva ciencia moderna que se empezaba a descubrir. Lo habitual en una gran fiesta era la presencia de una médium o de una espiritista para entretener a los invitados. Reyes, nobles y empresarios les consultaban y eso hoy nos parece un poco extraño. En ese tiempo el espiritismo se concebía como una ciencia más. Lo que me atraía del personaje de Mina es ese poder que tenía para moverse entre gente poderosa.

-¿Usted lo tiene todo muy bien hilvanado antes de ponerse a escribir, lo que se denomina una escritora de mapa?

-Me gusta planearlo todo. Cuando estás escribiendo una novela de misterio o de suspense, de alguna manera le debes al lector ir cerrando todas las tramas y las pistas que has ido planteando.

-La novela está dedicada a su marido. ¿El primer lector que usted tiene es su marido?

Mi marido no tiene relación con el mundo editorial, pero si es mi primer lector, e incluso es la primera persona con la que hablo cuando tengo clara la idea de lo que voy a escribir y le hablo de los personajes. Y además me suele dar su opinión.

-¿Cuando un escritor decide que una novela está acabada?

-Siempre es difícil poner el punto final a una novela. Soy afortunada porque cuando considero que la he leído muchas veces y revisado hablo con mi editora y ella me indica. Hay que dejar pasar unos meses. A veces nos cuesta poner punto y final a una obra, porque suele pasar a veces que hay personajes que en el transcurso de la escritura van cobrando mucha más fuerza y cada vez son más interesantes.

-¿Va a seguir en este mismo género de cara al futuro?

-Me gusta mucho escribir y tengo la suerte de poder dedicarme a tiempo completo. Ahora mismo ya estoy trabajando, tengo una nueva historia y un personaje que me entusiasma. Mis novelas no son de un único género, porque me gusta moverme. Mientras a los lectores le sigan interesando mis historias seguiré escribiendo en otros géneros o en este mismo género.

-¿El colofón a la soledad del escritor es encontrar al lector frente a frente y saber lo que piensa sobre su obra?

-La historia tiene dos mitades. La parte en la que escribes en esa soledad, deseable, pero también necesaria, donde estás plasmando la idea que tienes en un papel, pero para mí el ciclo no se termina hasta que la novela está en la calle y conozco los comentarios de los lectores. El encuentro con los lectores es fundamental, porque me interesa saber si al lector le ha gustado.

-¿Creo que conoce Almería?

-Sí, conozco Almería porque he ido de vacaciones cuando era niña. Era muy pequeña e iba de vacaciones con mi familia. Tengo ganas de pisar tierra almeriense y es la primera de mis novelas que presento en la ciudad.