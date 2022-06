Alamar se impregna del cancionero de rancheras y boleros con Amo México

Tras el estreno del pasado miércoles con el fado de la portuguesa Mara Pedro y el flamenco fusión del reputado músico Tino Di Geraldo con su formato ‘Kali Trío’, Alamar, el festival de músicas del mundo que organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería vivió el viernes la tercera de sus cuatro citas, esta vez viajando al calor de los sonidos arrancherados de Amo México. Un espectáculo dirigido y liderado por Mireia Montávez, participante de la primera y más exitosa edición de Operación Triunfo, que lleva años produciendo formatos temáticos, además de iniciar su carrera como actriz.

El concierto volvió a desarrollarse en la Faluca Almariya, que se ha revelado como un lugar idóneo para Alamar dada la cercanía del mar y el carácter internacional de las propuestas musicales. Un ciclo de conciertos que anoche se cerró con Justin Adams y Mauro Durante.

Amo México empezó de la manera más genuina, con un octeto de músicos mariachis, con violines, guitarrón, ukelele y trompetas, para interpretar El son de la negra, sombrero incluido. Con los compases de Amor eterno hizo aparición estelar Mireia que con su voz ágil y melódico se adapta a la perfección a la melosidad de las rancheras más arrebatadas de amor como Me nace del corazón, No me queda más o Tú, solo tú.

“Es un placer que me recibáis esta noche aquí con estas canciones que conocí gracias a mi madre y que estoy segura que vosotros también os sabéis, así que quiero que cantéis conmigo”, animó desde el escenario. Además de esa ronda de canciones inconfundibles como México lindo o El rey, también hubo espacio para un medley de boleros de Armando Manzanero o la entrada de bailarinas para temas como Cobarde, Así no te amará o Los besos.

La ronda final llegaría con más viejos temas conocidos, como esa alegre La bikina, Volver, volver, Luz de luna, muy apropiada para el limpio cielo, o Costumbres. Todavía quedaba más en la cartera para los bises, desde un medley de salsas a otro, tras Jalisco, de canciones de Rocío Dúrcal, lo que terminó de dar el broche de oro a una noche veraniega de lo más disfrutable. Fue una noche inolvidable.