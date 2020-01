Alberto Cerezuela: “La gala Círculo Rojo es el colofón de muchos escritores a su aventura con nosotros”

-Supongo que estarán ya ultimando los nominados. ¿Ha sido un buen año de publicaciones?

-Esperamos anunciar los nominados el próximo viernes 17 de enero. La verdad es que los miembros del jurado lo tienen cada vez más difícil, pues ya no solo nos llegan obras de autores noveles, sino que son muchos los escritores conocidos e incluso premiados que han elegido publicar un libro con nosotros. Hay que tener en cuenta que en 2019 hemos sobrepasado los 2200 títulos publicados, así que la tarea de seleccionar a los nominados no es fácil.

-Vemos que cada año la empresa crece más. ¿A qué se debe el éxito de Editorial Círculo Rojo?

-Especialmente por la transparencia, la profesionalidad y el trato humano. Yo soy escritor, y sé perfectamente las necesidades que un autor tiene. Por eso creé la editorial en 2008, cuando la autoedición no estaba regulada por la profesionalidad. Hoy en día hay muchas opciones para publicar un libro, pero siempre a remolque de lo que nosotros hacemos. Cada día salen nuevas editoriales y cierran otras, por eso es muy importante que el autor aprecie nuestro bagaje o consulte con el ISBN nuestras garantías, que son más de 12.000 títulos publicados. Por otro lado, tenemos un equipo de 25 personas en oficina y otros tantos en el departamento de valoración y corrección. ¿Qué editorial de autoedición puede presumir de eso? Y ya por último, los acuerdos exclusivos con los que contamos.

-Como por ejemplo en distribución.

-Sin duda. Te puedo asegurar que no hay un solo día en el que recibamos una llamada o email de algún autor que ha publicado con otra editorial de autoedición y está arrepentido porque no tiene distribución, o esta solo es digital y bajo demanda. Nosotros alcanzamos hace meses un acuerdo con Logista Libros, la distribuidora más importante del país y con la que trabaja, por ejemplo, Editorial Planeta. Eso está permitiendo que nuestros autores presenten libros en Corte Inglés, Casa del Libro o FNAC, y que se puedan pedir en todos sus centros ya que nuestra base de datos de títulos está volcada directamente en sus sistemas. Eso no lo puede garantizar ninguna otra editorial. Pero es que, además, tenemos una plataforma exclusiva para que los autores consulten las ventas desde casa y al momento, cobrándolas directamente sin intermediarios. Con esto se han acabado las dudas típicas de “¿cuántos libros habré vendido?” “¿estarán vendiendo sin mi permiso?”.

-Háblenos de la VI Gala de Premios Círculo Rojo, si nos puede adelantar algo.

-Este año habrá muchas novedades en cuanto al formato del evento. Sabemos que todo el ámbito literario del país tendrá esa noche los ojos puestos en nuestros premios, especialmente los autores, pues es su noche. Su merecido homenaje. No existe algo igual en la autoedición. Habrá 12 categorías con 3 nominados por cada una de ellas, y no se sabrá el ganador hasta el momento de la gala. Para la selección hemos recurrido a miembros del jurado de años anteriores y al mencionado equipo de valoración, lectura y corrección de Círculo Rojo. Vendrá gente muy importante a nivel nacional, relacionada con la cultura, y será el colofón de muchos escritores a su aventura con nosotros. Hay que tener en cuenta que muchos de nuestros finalistas y ganadores, han terminado multiplicando sus ventas tras la gala o, incluso, recibiendo ofertas de importantes editoriales convencionales, por no hablar de sus apariciones en prensa y toda la publicidad que esto genera. Asimismo, agradezco enormemente la colaboración de La Caixa, Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Roquetas por el apoyo que me han brindado.