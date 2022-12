Alberto Cerezuela: “El género más leído en este momento es la novela romántica”

-Concluye 2022 y ya van 14 años habiéndose convertido en la mayor editorial de autoedición de Europa. ¿Qué balance hace de este año?

-Ha sido un año de retos porque, con “la vuelta a la normalidad”, la gente ha querido invertir más en viajar o salir y, por tanto, esto podía afectar al mundo del libro a diferencia de los dos años anteriores en los que las personas se refugiaron más en la lectura y la escritora. Aun así, Círculo Rojo ha seguido creciendo en cuanto a número de publicaciones y nuevas herramientas que ayuden a los escritores. A nivel de reconocimientos, este 2022 ha sido fantástico ya que, entre otras muchas cosas, fuimos elegidos como la mejor editorial de autoedición de España en una gala en Madrid y fuimos la única editorial de autoedición presente en la Feria del Libro de Madrid, llevando a 100 escritores a firmar, algo inaudito. Incluso, paralelamente, pudimos organizar la Feria del Libro de Roquetas de Mar con un impresionante cartel.

-Cuando en 2008 se plantea crear Círculo Rojo en sueños pensaba que hoy sería lo que es la editorial.

-Ni en mis mejores sueños. Fui pionero en profesionalizar el sector de la editorial y he visto cómo la autoedición ha crecido a media que Círculo Rojo marcaba los pasos. Fuimos los primeros en intentar ir a ferias del libro, en intentar distribuir, en tener una plataforma para que los autores puedan cobrar sus libros directamente, en crear una gala de premios en la autoedición (este año hemos celebrado la novena), en poner corrección en los libros... y hemos visto cómo el sector y otras empresas han tenido que intentar hacer lo mismo, pues no les quedaba otra si no querían quedarse descolgados. Y seguiremos innovando y estando a la vanguardia. Eso se lo debemos a nuestros escritores y solo se consigue gracias a tener un gran equipo humano y profesional detrás: Desirée Sánchez, Raquel Martínez, María Palma, Ángeles López, Nazaret Domínguez, María del Mar López, Alexandra Cárdenas, Óscar Fábrega, Susana Aragón, Raquel Escánez, Carlos Bailón, David Rodríguez, Marta Rivas, Almudena Salinas, Rocío Coca, Mar Marín, Ana Tejedor, Madeleine Sánchez, Arancha Milán y Maite Martín. Eso nadie lo puede copiar.

-En la última edición de los premios anuales se anunció que la editorial cambia de sede. ¿Dónde estarán ahora?

-Vamos a seguir en Roquetas de Mar, municipio que nos ha apoyado mucho y del que nos sentimos orgullosos, así como de su alcalde y de su Ayuntamiento. Su apoyo ha sido fundamental y han sabido valorar que la mayor editorial de autoedición de Europa esté aquí. Nos mudamos a Aguadulce, a unas instalaciones más grandes que contendrán, entre otras cosas, una biblioteca, una sala de comunicación para entrevistas y prensa, un estudio de grabación y hasta un espacio de venta de libros.

- Creo que el lugar elegido también albergará un espacio para la presentación de libros de autores almerienses.

-Sin duda, esa será la gran novedad. La propia editorial dispone de una terraza de 200 metros donde se llevarán a cabo presentaciones de libros, eventos, conferencias, ruedas de prensa, etc... y los autores almerienses que confíen en Círculo Rojo serán los grandes beneficiados ya que podrán vender aquí sus libros y obtener el 100% del PVP, gratuitamente. Incluirá cafetería y posibilidad de catering, proyector, photocall, etc... Aún no nos hemos mudado y ya tenemos una larga lista de interesados en presentar sus libros allí.

- Realizarán una gran apuesta y llegarán a acuerdos para la distribución de sus obras.

-Actualmente somos la única editorial que garantiza distribución real de los libros, a través de Logista (del Grupo Planeta) y Lantia. Esto en exclusiva para la autoedición. Otras empresas, como mucho, optan a distribuciones regionales o locales. A esto se le sumará una distribución propia y directa desde las nuevas instalaciones de la propia editorial para garantizar que el escritor se lleve el máximo porcentaje posible de la venta del libro. Y siempre el autor podrá consultar las ventas, la distribución de los libros y el cobro de los ejemplares directamente, sin intermediarios.

-Creo que Círculo Rojo quiere potenciar la línea infantil y de edición tradicional.

-Los cuentos infantiles y los álbumes ilustrados están en auge, por eso vamos a potenciar nuestra colección llamada Okapi donde contamos con dos ilustradoras en plantilla más otras externas para hacer realidad aquello que los autores tienen en la mente, incluso con una distribución específica. Por otro lado, tenemos los “Okapi cuentos”, que son cuentos personalizados 1 a 1 para regalar y que están causando sensación. La web se llama: www.okapicuentos.com. Sobre la edición tradicional, disponemos de la línea Guante Blanco, que practica la coedición (algo muy de moda y que hacen las grandes editoriales tradicionales), donde estamos sacando libros maravillosos. Lo importante es tener soluciones para cada uno de los autores que nos contactan.

- También van a apostar por una línea de novela romántica.

-Es el género más leído en este momento y merece tener su propia línea. Se va a llamar Tres de espadas y se lanzará con grandes nombres de este tipo de literatura. Y no solo eso, a través de “El secreto del camaleón” estaremos implicados en la organización de otros eventos literarios como ferias del libro, congresos específicos como uno de misterio y otro de novela negra donde los autores de Círculo Rojo tendrán siempre preferencia, así como encuentros con grandes escritores.

- Aparte de todo ello qué perspectivas se vislumbran para 2023.

-Tenemos por delante la X edición de los Premios Círculo Rojo donde queremos hacer algo irrepetible y que trascienda aún más. Los autores saben diferencia las editoriales y también los premios sobre otros más locales. Los nominados en los Círculo Rojo han salido en medios de comunicación a nivel nacional (las tres cabeceras más importantes), en cada provincia de Andalucía (a través de esta casa, el Grupo Joly), en Europa Press y el evento ha sido retransmitido por Canal Sur y en streaming. Nadie puede ofrecer eso y, aun así, queremos dar un paso más. También vamos a consolidar una línea en Estados Unidos gracias al acuerdo con Editorial Planeta y Lantia, donde alguno de nuestros autores podrá ver cómo su obra se adapta y se traduce para el mercado americano e incluso vivir una experiencia de aprendizaje allí. Como puedes ver, Círculo Rojo es mucho más que una típica empresa de autoedición. Yo no quiero que el autor que nos contacte piense en buscar alguien que solo maquete e imprima, o que busque el precio más económico. Para eso hay muchas opciones. Quiero que vea la diferencia que hay entre eso y todo lo que le he contado en la entrevista. También vamos a potenciar la marca del escritor, para lo que iniciaremos un podcast y una serie de entrevistas en vídeo, radio e internet.

-Cómo ve tras estos años de pandemia el futuro de la autoedición en España.

-Sinceramente, lo veo extraño. Cada vez hay más empresas de autoedición, quizá demasiadas, y eso confunde al escritor, especialmente con la distribución. Nosotros cada día recibimos 3-4 llamadas de personas que han publicado en otras empresas y no saben qué hacer con los libros. De ahí la importancia de que nosotros trabajemos con Logista y Lantia. La distribución del Grupo Planeta está a disposición de los escritores, así como la presencia en otros canales como Casa del Libro (del mismo grupo), FNAC, Amazon y Corte Inglés. Cada día estos establecimientos piden unos 300 ejemplares de libros de Círculo Rojo. Nadie puede ofrecer eso, y la pena es que a veces, el autor se puede confundir ante la diversidad de opciones. Durante la pandemia, la gente ha comprendido la importancia de la lectura como bien preciado. Eso ha provocado el auge de la autoedición y, por tanto, que haya muchas empresas recientes. Eso hace más fuerte a Círculo Rojo ya que la garantía de 22.000 libros publicados en casi 15 años nadie la puede igualar, y eso tiene un valor incalculable.