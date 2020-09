Alberto Valenzuela publica su libro ‘Me lo decía mi papá’ en Círculo Rojo

Me lo decía mi abuelito es la precuela de esta obra y en ella se narra todo lo acaecido desde el inicio de la II República hasta la ejecución de Manuel Valenzuela Poyatos, el abuelo del autor, cuenta la una de las etapas más duras y crueles de la historia reciente de España. En esta segunda parte, Me lo decía mi papá, Alberto Valenzuela se ha centrado en la etapa de la posguerra hasta los años ochenta. Todo ello, relatado, mediante testimonios de aquellos que sufrieron en primera persona la opresión franquista.

Publicado en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar un ejercicio sincero y humilde de comunicación colectiva, narrado desde la propia experiencia de ciudadanos anónimos que se vieron condicionados por la dictadura franquista. El autor narra la historia de su abuela, Mercedes, quien tras la muerte de su marido a manos del régimen franquista, quedo condenada a la viudedad con cinco hijos pequeños, a la pobreza absoluta, a la marcha forzada de su tierra y a recorrer los caminos del exilio económico; así como la vida de su tío Juan que acabó sus días en el exilio, tras pasar por los campos de concentración y los batallones de trabajo.

Me lo decía mi papá es una oportunidad para escuchar las voces que fueron obligadas a sufrir su martirio en silencio, condenados por la censura y la opresión. Voces como las de Magdalena, cuyo padre fue fusilado y cuya educación quedó en manos de un sistema que criminalizaba la heroicidad de su padre. También a Constantino, niño del Auxilio Social, sobrino de los maquis Juanito y Peñaranda; a Tomi, Roser, Domènech luchadores antifranquistas que pasaron por la cárcel y las manos de la Brigada Político Social; a Manuel, María, Carmen activistas vecinales; a Juan, José María, Gaby activistas de la voz y muchos otros más. En definitiva, voces de resistencia y dignidad, en un oscuro pasado que esperemos no regrese jamás.

Me lo decía mi papá es el tercer libro de Alberto Valenzuela, psicólogo, profesor, investigador sobre memoria histórica y activista social. Anteriormente, ha publicado Semilla de revolución, una biografía del revolucionario cubano Pedro Trigo López, y Me lo decía mi abuelito, que describía el período republicano y la guerra de España, así como los meses de cautiverio y la ejecución el 12 de enero de 1940 de su abuelo Manuel Valenzuela Poyatos, vecino de Guadix (Granada). Me lo decía mi papá es la continuación del mismo.