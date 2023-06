Alejandro Fernández emociona en Almería con sus canciones rancheras de amor y desamor

Alejandro Fernández fue el último en subirse al escenario almeriense y enamoró a un entregado público a lo largo de más de dos horas y casi cuarenta temas sobre el folclore y tradiciones de su país, junto a baladas de amor y desamor, tamizados por los sonidos del pop. Un auténtico espectáculo, con once mariachis, casi una decena de instrumentistas y dos coristas, en una de las seis únicas paradas en España del mayor representante de la música mexicana en el mundo. Un concierto enmarcado en el programa estival del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, con la colaboración de Planet Events, Live Nation y Proexa.

“Hoy tengo ganas de ti” es lo que cantó, en el recinto de conciertos del Feria, Alejandro Fernández en uno de sus éxitos, y es lo mismo que sintieron los entregados seguidores. Sus temas fueron vitaminas para afrontar con ilusión el inicio del verano, donde el Ayuntamiento contribuirá con otros grandes momentos musicales como el Festival de Flamenco y Danza o Cooltural Fest, entre otras muchas propuestas.

Alejandro Fernández salió al escenario arropado por los sonidos de la amplia banda de mariachis y los continuos aplausos de un exultante público, ataviado con el tradicional traje de charro negro y un enorme sombrero mexicano para cantar ‘Tantita pena’. A partir de ahí y durante más de dos horas interpretó esas letras en las que habla a pecho descubierto sobre el amor y el desamor, sin olvidar el aspecto canalla y festivo de otras canciones más bailables. En el concierto mezcló temas de su dilatada carrera con las primeras composiciones de su futuro disco, arropado por unos músicos excepcionales, donde destaca la potencia sonora del trompetista Isidro.

Con una voz espléndida y la sonrisa reflejada en su rostro por el regreso a España tras cinco años, “ya lo decía mi padre, a este país hay que volver, volver y volver”, ofreció un amplio repertorio que transitó desde la música regional mexicana, a la balada romántica, y sonidos del pop. Con un ADN mexicano muy definido, es capaz sobre el escenario a desafiar los géneros musicales, y rodeado de mariachis, encandilar a públicos de diferentes culturas.

En Almería, tras el aperitivo de Tantita pena, Es la mujer y Esos celos, así como dar la bienvenida a la fiesta mexicana, se lanzó con dos temas muy reconocibles como Estuve y Hoy tengo ganas de ti, seguida de la divertida Mesa 20. Siguieron dos baladas de sus inicios en España, Si tu supieras y No sé olvidar, más Quiero que vuelvas, para adelantar una de las novedades de su próximo disco, No es que me quiera ir.

Viaje emocional por México

El concierto es un viaje emocional por México, sus costumbres, tradiciones y amores, que se reflejan en esa forma de interpretarla, llena de matices, y que tanto gustan como Cascos ligeros. Tanto o más que esas letras sinceras, que compartió en ‘No lo beses’, ‘Que digan misa’, ‘Qué voy a hacer’ o ‘Qué lástima’, la coreada ‘Tu amor me hace tanto bien’ o una de sus primeras canciones ‘Abrázame’.

Alejandro Fernández, conocido por su público como ‘El Potrillo’, continúa con el legado de su padre Vicente Fernández, llevando con orgullo sus raíces, poniendo en alto la música mexicana por el mundo, consolidando su posición como el máximo exponente del género ranchero en los últimos tiempos. Y es a su padre al que dedicó ‘Nube viajera’ y el final del concierto con la interpretación de algunas de las rancheras popularizadas por su ‘viejo’, como ‘Volver, volver’.

Pero antes había que sentir también el desamor, en un tramo del concierto donde interpretó algunos de sus himnos, tales como ‘Te voy a perder’, ‘Te olvidé’, ‘Que seas muy feliz’, o ‘Me dediqué a perderte’. Son baladas rancheras que tienen sabor a dolor y tequila. También adelantó un segundo tema su nuevo disco, ‘Inexperto en olvidarte’, una nueva ranchera en la que destila el desamor.

Ya en el tramo final del concierto, puso a bailar al público con ‘Canta corazón’, y remató con ‘Donde vas tan sola’ y ‘Se me va la voz’, con los almerienses acompañando el ritmo con los brazos en alto.

Más de dos horas de fiesta mexicana, con un público entregado desde el primer instante a Alejandro… Pero aún quedaban los bises, y es ahí donde interpretó ‘Caballero’, el tema ‘Mátalas’, la ranchera donde usa la metáfora para aconsejar cómo enamorar a una mujer: “Mátalas con una sobredosis de ternura, con flores y canciones”, el precioso homenaje musical a su padre Vicente Fernández, y concluyó con ‘Como quien pierde una estrella’, otro himno por todos conocido.